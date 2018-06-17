鑽小巷躲工地 奪警槍通緝犯逃亡10小時遭逮

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸，經過約10個小時躲藏，下午4時許被警方在離案發地點不遠處的一處建築工地逮獲，遭奪走的警槍及11發子彈皆全數尋回。

楊男今天清晨6時左右開車載一名女性友人到武聖路一家早餐店買早餐時，被曾遭楊男撞傷的員警認出，並查出楊男因涉妨害性自主案件遭通緝。兩名員警上前盤查時，楊男見狀逃逸。

員警潘培超對空鳴槍一發示警後，楊男假意配合，卻在員警執行上銬過程時拒捕，拉扯過程中以暴力手段強行奪走潘培超剛放回槍套中的警槍。楊男隨後在附近巷弄中逃竄，一度鑽入狹窄防火巷，躲進一處沒有人的民宅，伺機逃離時還被附近民眾目擊報警。