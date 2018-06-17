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中央社

鑽小巷躲工地 奪警槍通緝犯逃亡10小時遭逮

中央社2018/06/17 18:13
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸，經過約10個小時躲藏，下午4時許被警方在離案發地點不遠處的一處建築工地逮獲，遭奪走的警槍及11發子彈皆全數尋回。

楊男今天清晨6時左右開車載一名女性友人到武聖路一家早餐店買早餐時，被曾遭楊男撞傷的員警認出，並查出楊男因涉妨害性自主案件遭通緝。兩名員警上前盤查時，楊男見狀逃逸。

員警潘培超對空鳴槍一發示警後，楊男假意配合，卻在員警執行上銬過程時拒捕，拉扯過程中以暴力手段強行奪走潘培超剛放回槍套中的警槍。楊男隨後在附近巷弄中逃竄，一度鑽入狹窄防火巷，躲進一處沒有人的民宅，伺機逃離時還被附近民眾目擊報警。

警方在案發地周遭地區執行全面性查訪，並調閱監視器畫面追緝。下午4時許在文和街一處興建中的透天民宅工地的6樓頂樓處，發現楊男蹤跡，距離案發地點不到500公尺。

因為當時正在下雨，楊男蹲在用來覆蓋工地堆放混凝土包的帆布內躲雨，被員警找到時正在抽菸。警槍放在塑膠袋內，置放在一旁的地上。楊男這次面對員警時沒有抵抗，隨後被帶回警局接受偵訊。

警方初步調查，楊男逃逸過程中曾想攔計程車，但沒有成功。後來到雜貨店買了香菸、汽水、礦泉水等物品，逃到工地頂樓躲藏，躲了約兩個小時後被發現，詳細案情還需進一步釐清。（編輯：陳政偉/李亨山）1070617

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