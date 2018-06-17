王柏融遇低潮非壞事 曾豪駒點出關鍵

（中央社記者謝靜雯桃園17日）Lamigo桃猿隊強打王柏融今年球季表現相對低潮，昨天生涯第3度單場5打數無安打，打擊率跌破3成50；打擊教練曾豪駒點出想太多是關鍵，但也提到低潮非壞事，「會讓他更成熟」。

王柏融從2015年加入中職後，一直展現可怕打擊實力，前兩個球季單季打擊率都破4成，去年單季敲出31轟；跟過去幾個球季比起來，王柏融今年打擊狀況遇到較長的低潮期，昨天與兄弟隊交手，單場5打數沒有安打，賽後打擊率跌至3成47。

桃猿隊打擊教練曾豪駒表示，王柏融今年球季的狀況主要是想太多，過去幾個球季觀察王柏融打球，不會想太多、球來就打，但隨著這幾年磨練，他的心態、想法更成熟，曾豪駒說：「當可以控制很多面的時候，或許有慾望、有想法，別人認識你越多、了解你越多，會去攻擊弱點，當想要去改善弱點時，好的東西有沒有保留下來比較重要。」