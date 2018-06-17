NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈視光景看漲　大葉大學辦雙聯學制彰化榮家社區關懷據點　辦銀髮課程凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

開展穆斯林商機 貿協拚今年認證業者突破千家

中央社2018/06/17 18:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北17日電）政府希望將台灣建立成為友善清真環境，近日更舉辦活動歡慶穆斯林開齋節，吸引超過2萬名觀眾；貿協表示，力拚今年可以達成台灣取得清真認證業者突破1000家次的目標。

經濟部國際貿易局委託外貿協會在去年4月成立「台灣清真推廣中心」，希望推廣台灣的清真產業，並協助建立台灣的清真友善環境，因此持續舉辦穆斯林相關活動，讓更多業者注意到這塊市場。

而開齋節是穆斯林重要活動，按伊斯蘭習俗，齋戒月期間，穆斯林從黎明到日落前都不允許進食及飲水，且停止抽菸及一切娛樂等活動，直到日落後才能進食，開齋節代表了齋戒月的結束，象徵完成了戒律，通常穆斯林會與家人、朋友同聚，互相恭賀並享用豐盛大餐，有著和台灣過年一樣的節慶氣氛。

為了歡慶穆斯林開齋節，外貿協會台灣清真推廣中心特別與台南市及台北市合作，分別在兩地辦理慶祝活動；活動先於16日在台南以開齋儀式揭開序幕，邀請超過20家業者辦理「清真認證食品暨異國美食展售會」於現場展示清真食品和販售印尼、越南等新住民朋友現做的異國美食，讓參與的移工除了大啖美食，還可以品嘗到在地的家鄉味。

今天外貿協會則與台北市政府觀光傳播局聯合在大安森林公園舉辦「2018台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場設有清真市集及文化表演攤位，展示攤位包含印度、摩洛哥及印尼各國美食及文化產品，吸引超過數千名穆斯林參與。

經過政府與貿協近2年持續推廣，愈來愈多業者投入穆斯林商機，目前取得清真認證業者已大幅增加42%，達884家次，其中包含122家穆斯林友善餐廳及97家飯店，今年目標希望突破1000家次。

貿協也表示，台灣清真推廣中心提供補助方案，就是為了鼓勵業者取得認證及舉辦各類海外拓銷活動，盼能進一步擴大外銷穆斯林市場。（編輯：林興盟）1070617

鑽小巷躲工地 奪警槍通緝犯...旅外團體返澎划龍舟 捐善款...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan