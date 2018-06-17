NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈視光景看漲　大葉大學辦雙聯學制彰化榮家社區關懷據點　辦銀髮課程凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

不設低消的獨立書店 紅氣球成恆春的客廳

中央社2018/06/17 18:15
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

擺脫污名化 重新感受國境之南專題4（中央社記者陳葦庭台北17日電）「我們思考了很久，最後仍決定不設低消。」紅氣球書屋是全台最南端的獨立書店，開幕半年已經被視為是恆春的客廳，老闆娘郭德慧說，儘管不是真正的收益，但這個投資絕對值得列在人生清單。

位在恆春半島的紅氣球書屋，是全台灣最南端的獨立書店，老闆林彥廷和老闆娘郭德慧各自在台北和台南工作，原本兩人打算到恆春半島一圓民宿夢，但愛書的兩人卻發現在恆春最大的遺憾是「找不到書店」，因此最後決定自己開一間獨立書店，讓恆春的居民和遊客都可以有個舒服的閱讀環境。

開幕半年多來，紅氣球書屋幾乎已經成為當地人口中「恆春的客廳」，有別於一般書店靜謐的氣氛，紅氣球書屋擺著簡單的沙發、桌椅，讓每個讀者都可以找個喜歡的位置閱讀，而最讓人印象深刻的，則莫過於老闆夫妻的選書，除了小說、藝術、攝影等類別，還有對環境、食物有關的議題，讓人感受到夫妻對土地的用心。

林彥廷表示，在決定要開獨立書店之後，夫妻兩人便環島探訪了全台的獨立書店，「很多人告訴我們獨立書店不賺錢，也有些前輩建議我們要設低消。」不過，經過幾番內心的掙扎，兩人仍在開幕前決定不在書店內設低消限制。

「曾經有5個小學女生來我們店裡看書，她們湊了零用錢也只夠點3杯飲料，最後我決定送上一人一杯。」郭德慧說，做這些事雖然無法得到真正的收益，但這個投資絕對值得列在人生清單。

她開心地說，現在固定有些小朋友在去補習的路上會進來看書，離鄉背井，原本對土地沒有認同感的學校老師也會齊聚在書店，一起備課或討論事情，看到這些人開心的笑容，因為知道自己做對了事情。（編輯：管中維）1070617

鑽小巷躲工地 奪警槍通緝犯...旅外團體返澎划龍舟 捐善款...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan