彰化員警休假訪友 無端遭醉漢砍傷

附近一家快炒店監視器錄下案發過程，可見廖姓員警倒地但右手撐地坐起上半身，左手阻擋攻擊，但身穿藍色上衣的林姓犯嫌仍右手持刀不斷往廖警揮舞，廖警接著起身持藍色塑膠椅抵擋，林嫌多刀揮空或砍到塑膠椅，彰化分局大竹派出所獲報，趕往現場制伏林男。

彰化縣警察局彰化分局快官派出所一名46歲廖姓員警15日休假，深夜約11時與友人騎機車雙載，前往彰化市彰南路一段訪友，下車時突然被一名26歲林姓醉漢持菜刀追砍，造成左手腕被砍傷、雙腳與臉部擦傷；另一名女子路過驚恐逃跑跌倒，造成雙膝擦傷。

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）廖姓員警日前休假前往彰化市訪友，機車抵達一停下，便無端遭一名醉漢持刀追砍，造成左手腕被砍傷。轄區派出所制伏醉漢，依殺人未遂等罪嫌移送法辦，檢方聲押獲准。

警方調查，林嫌當天傍晚在附近一處店家喝酒，酒後由親友載回家休息，不知何故，深夜11時又騎機車去買菜刀，再回到原喝酒處持菜刀在路邊揮舞。被害者廖姓員警、路過女子與林嫌皆互不認識。

彰化縣警察局彰化分局副分局長蕭啟東今天說，廖姓員警當天休假訪友，機車一停下，林嫌疑似酒醉認錯人便持刀上前攻擊，大竹派出所員警獲報迅速趕到現場逮人，帶回派出所偵辦，林嫌渾身散發濃厚酒味，酒測值0.99mg/L，可說達爛醉程度。

蕭啟東表示，警方詢問後依殺人未遂、公共危險罪嫌，將林嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢方訊後聲押，彰化地方法院裁准羈押。

蕭啟東說，今天有到醫院探視廖姓員警，廖姓員警左側橈骨開放性骨折、左手腕撕裂傷併肌腱斷裂等多處受傷，目前住院治療；快官派出所長也於案發後到醫院探視慰問。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617