林佳龍回訪嘉義新港奉天宮　感謝促成百年媽祖會

台中市在2017年舉行百年媽祖會，嘉義縣新港奉天宮曾經協助促成，台中市長林佳龍為感謝奉天宮媽祖廟的協助，今(17)日下午回訪奉天宮參拜媽祖。嘉義縣長張花冠、奉天宮董事長何達煌、陳明文立委及新港地區的各級民代到場歡迎。
林佳龍下午2時許，抵達奉天宮參訪，受到張花冠、何達煌及立委、議員等當地民代、仕紳的熱情歡迎。林佳龍特別提起，台中市將於11月4日至2019年4月底舉辦花博會，也將特別規畫嘉義周的活動，屆時可以將嘉義縣的觀光、產業與藝術文化等，藉由台中花博會的嘉義周讓世界看見。
張花冠指出，台中車站的第二代站體「台中驛」竣工與「新富町市場」啟用兩件盛事，讓中部7座媽祖宮廟，包括台中萬春宮、台中樂成宮、北港朝天宮、梧棲朝元宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮等一起遶境祈福，並聯合駐駕台中40天，就是史稱的「七媽會」，「眾神護台中」活動以民俗、文化融合呈現，讓台中市與嘉義縣建立長期互助友好的關係。
林佳龍也說，「百年媽祖會」在奉天宮大力支持下，順利圓滿，所以專程來到奉天宮致謝，媽祖就像是大家的媽媽，有什麼事都可以說，有求必應，也祈願媽祖保佑未來能與嘉義縣一起推動中台灣七縣市生活圈與區域治理，讓中台灣崛起。