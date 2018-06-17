林佳龍回訪嘉義新港奉天宮　感謝促成百年媽祖會

台中市在2017年舉行百年媽祖會，嘉義縣新港奉天宮曾經協助促成，台中市長林佳龍為感謝奉天宮媽祖廟的協助，今(17)日下午回訪奉天宮參拜媽祖。嘉義縣長張花冠、奉天宮董事長何達煌、陳明文立委及新港地區的各級民代到場歡迎。

林佳龍下午2時許，抵達奉天宮參訪，受到張花冠、何達煌及立委、議員等當地民代、仕紳的熱情歡迎。林佳龍特別提起，台中市將於11月4日至2019年4月底舉辦花博會，也將特別規畫嘉義周的活動，屆時可以將嘉義縣的觀光、產業與藝術文化等，藉由台中花博會的嘉義周讓世界看見。