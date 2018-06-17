路透：中國改用搜尋引擎對台網攻 成功率上升

（中央社台北17日電）路透社引述消息來源指出，中國對台灣政府發動的網路攻擊，頻率雖在下降，但成功率卻在上升，且越來越不容易被查覺。因為中方更常使用搜尋引擎等網路平台，入侵其鎖定的台灣目標。

報導指出，台灣政府部門的網路系統，每年受到數百次網路襲擊，其中半數以上來自中國網軍。如今，這些中國網軍駭客使用了「可掩蓋其行為的新技術」。

面對路透社的查證，中國國家互聯網信息辦公室等相關單位，至今並未給予回覆。

這名消息來源指出，這些中國駭客頻繁地使用谷歌（Google）和部落格等平台，以掩蓋自己的行蹤，讓調查者得出「這不過是一個普通的平台或工具」的結論，以誤導調查者忽略其背後的意圖。