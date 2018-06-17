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中央社

路透：中國改用搜尋引擎對台網攻 成功率上升

中央社2018/06/17 18:33
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北17日電）路透社引述消息來源指出，中國對台灣政府發動的網路攻擊，頻率雖在下降，但成功率卻在上升，且越來越不容易被查覺。因為中方更常使用搜尋引擎等網路平台，入侵其鎖定的台灣目標。

報導指出，台灣政府部門的網路系統，每年受到數百次網路襲擊，其中半數以上來自中國網軍。如今，這些中國網軍駭客使用了「可掩蓋其行為的新技術」。

面對路透社的查證，中國國家互聯網信息辦公室等相關單位，至今並未給予回覆。

這名消息來源指出，這些中國駭客頻繁地使用谷歌（Google）和部落格等平台，以掩蓋自己的行蹤，讓調查者得出「這不過是一個普通的平台或工具」的結論，以誤導調查者忽略其背後的意圖。

他表示，台灣政府有證據可顯示，其中一些襲擊是瞄準政府單位及其網頁，駭客除潛入伺服器，還盜取了密碼。此外，台灣駐海外機構也是中國方面襲擊的目標，使用的方式包括快取、鍵盤記錄及將訊息解鎖等。

報導提到，中國方面大多數襲擊目標是非核心服務領域的電腦系統，襲擊手段包括竄改網頁及操縱內容，但也會攻擊核心系統。而許多襲擊由於以他國為跳板，使追蹤駭客更加困難。

在澳洲墨爾本摩納希大學（Monash University）任教的學者張耀中（Lennon Chang）向路透社表示，台灣有著很好的網路自身防衛能力及調查技術。但面對這一規模巨大的網路襲擊，在目前兩岸關係處於低潮下，無法做到100%防衛。（編輯：邱國強/林克倫）1070617

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