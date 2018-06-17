蘇貞昌竹市包粽 與林智堅連線互抬聲勢

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌啟動全台輔選行程，首站力挺爭取連任的新竹市長林智堅，今天到新竹市長和宮與社區民眾包粽慶端午，兩人也提各自在任市長時的政績，互抬聲勢。

蘇貞昌致詞表示，看到各方民調，新竹市已成為幸福城市，很多過去閒置、快要荒廢的地方，都改頭換面，變成大家拍照打卡的新景點，讓新竹市變成台灣城市的前段班，甚至是第一名。

蘇貞昌說，長年和他一起努力的大將們，目前有很多人都在新竹市政府團隊，現在他自己要選新北市長，其實很想把他們找回去，但他不會這麼做，會讓這些大將留在新竹，他認為，「不把人要回去，就是最好的助選」。