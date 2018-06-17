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中央社

蘇貞昌竹市包粽 與林智堅連線互抬聲勢

中央社2018/06/17 18:33
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌啟動全台輔選行程，首站力挺爭取連任的新竹市長林智堅，今天到新竹市長和宮與社區民眾包粽慶端午，兩人也提各自在任市長時的政績，互抬聲勢。

蘇貞昌致詞表示，看到各方民調，新竹市已成為幸福城市，很多過去閒置、快要荒廢的地方，都改頭換面，變成大家拍照打卡的新景點，讓新竹市變成台灣城市的前段班，甚至是第一名。

蘇貞昌說，長年和他一起努力的大將們，目前有很多人都在新竹市政府團隊，現在他自己要選新北市長，其實很想把他們找回去，但他不會這麼做，會讓這些大將留在新竹，他認為，「不把人要回去，就是最好的助選」。

蘇貞昌表示：「政績是選擇市長的唯一標準」，細數林智堅3年多來的政績，已讓新竹市改變，大家都有看見，也獲各方肯定，而他自己在擔任台北縣長時的政績，也希望能成為這次選新北市長的標準，會與竹市互相借鏡、彼此加油，贏得勝利。

林智堅則說，4年前他參選新竹市長時，第一個輔選、給意見的人就是蘇貞昌，上任後著手新竹漁港改造計畫，也向蘇貞昌請益。蘇貞昌非常相挺新竹市，如今政見都逐漸實現，會和蘇貞昌一樣，用實在的政績爭取市民認同。

林智堅表示，民主進步黨這次在新竹市的選舉推出黃金組合，有12人參選市議員，其中，1/2是新人、有1/3是女性、1/4客家籍，就像包粽子一樣「料好實在」，選戰也像包粽子，需要有經驗的人帶領新人努力。

蘇貞昌下午赴竹市長和宮包粽，宣示與林智堅團隊打造「會做事連線」，原訂在包完粽子後要轉往新竹漁人碼頭參訪，「驗收」林智堅4年前參選時的政見，但由於新竹地區午後下起大雨，行程臨時取消。（編輯：梁君棣）1070617

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