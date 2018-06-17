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視光就業前景看漲　大葉大學陳亭璇將赴美攻讀雙聯學位

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/17 19:04
▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）
▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

大葉大學視光學系與美國太平洋大學（Pacific University）視光學院合作雙聯學制，學生最快只要在台灣3年、在美國1年，就能同時兩國學士學位畢業證書。視光系三年級的陳亭璇通過雙聯學制申請，即將在6月25日飛往美國，展開留學生活。


▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

陳亭璇表示，她的父母都曾到美國留學，一直鼓勵她有機會要走向國際，擴展文化視野。她是視光系第一屆學生，去年在教育部學海築夢計畫的支持下，老師帶他們暑假前往美國太平洋大學視光學院，進行1個月的視光臨床學習，在美國視光醫師的指導下，不只是學習到美式驗光流程、配鏡等臨床技術，精進了視光專業技能，海外留學那段時間每周有3天到診所實習與觀摩，更讓她發現到視光領域有很多發展可能。


▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

陳亭璇說，美國有視光醫生，地位就跟醫師一樣，可執行醫療方面的服務，台灣2015年年底通過驗光人員法，驗光師已正式列入國考項目，視光相關科系的就業前景看漲，她也期待未來台灣的驗光師能有更多發揮空間，她希望自己能把握1年的留學時光，多學多看，把國外的技術與做法帶回台灣。


▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

大葉大學視光系主任蔡麗雲指出，視光學系今年與美國太平洋大學視光學院簽立雙聯學制合約書，太平洋大學視光學院院長珍妮佛柯伊（Jennifer Coyle）、應用視覺科學學程主任楊順南也親自飛到台灣與學生交流。


▲大葉大學視光系大三生陳亭璇將在6月25日飛往美國，展開留學生活（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

大葉視光學系大三生可以申請到美國太平洋大學視光學院攻讀應用視覺科學學程的學士雙聯，在台灣就讀3年，到美國研修1年，完成兩校規定的課程，就能同時取得台、美的大學畢業證書，並可優先錄取進入美國太平洋大學視光學院的研究所就讀。

關鍵字視光學配鏡驗光學海築夢驗光師
彰化榮家社區關懷據點　辦銀髮課程詩社聯合擊缽大會　推展吟唱風氣

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