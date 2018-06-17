愛犬放置平底鍋開爐火拍照 惡作劇男道歉

（中央社記者邱俊欽桃園17日電）桃園市魏姓男子將小狗放在瓦斯爐上的平底鍋，開著爐火拍照，上傳臉書，遭到檢舉。魏男因拒捕觸及妨礙公務罪嫌，但在交保後態度轉變，今天在臉書鞠躬道歉。

桃園市政府警察局平鎮警分局昨天接獲網友報案指出，26歲的魏姓男子將家中飼養的小狗，放置瓦斯爐上的平底鍋，開著爐火拍照，並將照片張貼到臉書（facebook)社群上，照片上可以看見小狗無助的站在點火的平底鍋上。

警方接獲報案後立刻處理，依照線索找到家住平鎮的魏男。魏男不願意配合警方調查，甚至一度與員警咆哮拉扯，遭到員警以涉及妨礙公務逮捕，所幸警方發現，照片中的小狗並無大礙，無明顯外傷，仍可在屋內四處走動。