影／彰化榮家社區照顧關懷據點　辦銀髮課程

彰化榮家家主任史浩誠表示，二社田社區大學於彰榮社區照顧關懷據點成立「歌唱班」，投入樂齡學習，邀請知名蔡淑雲老師教學，吸引社區居民慕名而來。蔡淑雲老師擁有十多年歌唱教學經驗且為唱片歌手，熱愛唱歌因而致力於社區公益教學，希望能將這份喜悅分享與社區長者。

為照護社區長者及榮家住民，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家自106年10月成立「彰榮社區照顧關懷據點」將長期照護的經驗延伸至社區，特別結合二社田社區大學辦理「歌唱教學」與「銀髮舞蹈」課程，幫助社區長者預防老化與增進休閒活動。



▲彰榮社區照顧關懷據點辦理「歌唱教學」與「銀髮舞蹈」課程，幫助社區長者預防老化與增進休閒活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

史浩誠指出，根據研究顯示唱歌對長者健康相當有益處，在心理層面可以釋放壓力使長者免疫系統增強並抒發情緒，在生理部分則可擴大身體肺活量、增進呼吸功能、鍛鍊腹肌刺激大腸蠕動，另在認知部分則可以增強記憶力及強化口齒功能。



▲彰榮社區照顧關懷據點辦理「歌唱教學」與「銀髮舞蹈」課程，幫助社區長者預防老化與增進休閒活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

史浩誠說，67歲的張媽媽每星期都準時參加歌唱班，因為學唱歌除了訓練記憶力與腦力，更使心情變好，尤其可以認識許多新朋友、享受一起高歌的樂趣，未來期望能代表據點參加比賽。除了歌唱班，據點也邀請二社田大學資深陳麗杏老師成立舞蹈班，陳老師擁有十多年教學經驗擅長國標舞及綜合舞，更在於據點設立舞蹈班，希望鼓勵長者走出家裡一同到社區運動。

榮家93歲高齡的陳伯伯及85歲的張伯伯是舞蹈班的資優生，不僅重溫年輕興趣與回憶，更透過舞蹈課程中與社區交流、大顯紳士風範；史浩誠說，為提供社區長者多元健康休閒活動，據點結合學校、社會資源辦理多元化課程，敦聘優秀師資指導，期望提供長者更多社會參與及健康無慮的樂齡生活。