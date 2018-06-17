地方萬花筒》影／2018年全國詩社聯合擊缽大會

「2018年全國詩社聯合擊缽大會」由彰化縣文化局與文開詩社合辦， 17日在鹿港文武廟盛大舉辦，彰化縣長魏明谷、文開詩社理事長洪一平等人與會，活動廣邀全國詩人參與大會，首唱以離岸風力發電與海域漁業共榮發展為詩題，次唱詩題為文開詩社展望，並由魏明谷抽出詩韻，由詩人以傳統文人調、福建調、宜蘭調、鹿港調、恆春調或各種古調吟唱詩、詞，期許藉此推展吟唱風氣，提振詩風，並讓傳統詩詞之錘煉簡潔、優美形象能延續與傳承。

魏明谷表示，鹿港開發的早，2022年彰化縣就建縣300年，因此鹿港有很多文人雅士，此外，彰化外海有全世界最好的風場以及全台灣最淺的海域，使得全世界離岸風力開發商聚焦在彰化，這次全國詩社聯合擊缽大會就以離岸風力以及與漁民共榮為詩題，並透過各個地區不同的腔調與古調來吟唱詩詞，吟詩作樂。



▲2018年全國詩社聯合擊缽大會在鹿港文武廟盛大舉辦，透過各個地區不同的腔調與古調來吟唱詩詞，吟詩作樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

魏明谷指出，鹿港此時此刻正在辦理慶端陽活動，歡迎大家可以再多待個一兩天，留在鹿港走走逛逛，今明兩天晚上更有精采的夜間龍舟賽以及隔岸拔河比賽，歡迎前往觀賞。洪一平表示，日本時代將近有300個詩社，但是到現在剩下將近30個詩社，今天就來了25個詩社，表示鹿港文風鼎盛，謝謝來自全國各詩社詩人的蒞臨，一起來為漢學文化而努力。



▲2018年全國詩社聯合擊缽大會在鹿港文武廟盛大舉辦，透過各個地區不同的腔調與古調來吟唱詩詞，吟詩作樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

現場除了透過傳統詩的創作與吟唱來表現對離岸風電再生能源政策的期許外，還有國樂演奏，藉由台灣傳統音樂，用醇厚的音樂深化詩詞之美，並讓傳統詩學音韻躍然紙上，呈現每位詩人作品的多元樣貌。而為了增加詩人寫作興致，及營造大會詩、書、畫合一的氛圍，現場還有揮毫活動，將詩作由內心轉換為筆墨揮灑而出，藉由揮毫讓一般民眾深刻了解固有鹿港文化之美。



▲2018年全國詩社聯合擊缽大會在鹿港文武廟盛大舉辦，透過各個地區不同的腔調與古調來吟唱詩詞，吟詩作樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）