科大畢業典禮洋溢國際化　大三生提早撥帽穗沒遺憾

建國科技大學畢業典禮，有66位來自日韓、東南亞國家畢業學生，他們的家長專程搭機趕來參加子女的畢業典禮，此外大三應用外語系學生吳宣旻已經修完畢業學分，7月9日將與同班六位同學一起到日本小松企業實習一年，明年返國時將會錯過自己的畢典，陳繁興校長特地為她提前主持畢業儀式，幫她撥帽穗，過程十分溫馨。

建國科技大學畢業典禮，今年畢業生共有2,411人，其中日間部1,678人，進修部512人，進修學院校221人。由於參加畢業典禮的學生及家長人數太多，典禮分為上下午場舉辦。彰化縣長魏明谷在祝賀詞時表示，建國科大是彰化縣最頂尖的技職大學，培育專精的高科技人才，將可提供這些科技企業源源不斷的人力。



▲建國科大今年有66位外畢業學生，他們的家長專程前來參加子女的畢業典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

校長陳繁興表示，建國科大今年日間部1,678位畢業生中有66位是來自日韓、港澳、馬來西亞、越南等國學生，其中35位是馬來西亞海外青年專班學生，他們不但修完大學四年必須學分，大多數也考取勞動部丙級與乙級技術士證照，參加學校安排的全學期企業實習，經過一年的職場磨練，專業能力與敬業精神頗受公司主管好評，陳繁興並以專業能力、國際移動力、創新創意力鼓勵同學要繼續努力學習。

來自韓國的朴贊珠同學在致謝詞說，她先來台灣建國科大做短期交流生，發現台灣的求學環境比韓國好，她回韓國與父母商量辦理退學轉到台灣的建國科大來就讀，如今她已經可以說一口流利的華語又交到許多台灣朋友。



▲來自韓國的朴贊珠已經可以說一口流利的華語又交到許多台灣朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

上午的畢業典禮還發生了一個有趣的小插曲，今年代表在校生致賀詞的吳宣旻同學，她是應用外語系三年級的學生，已經修滿畢業門檻學分，將於7月9日與班上另外六位同學同行參加教育部「學海築夢」計畫到日本小松石川縣天祥溫泉旅館企業實習一年，明年7月初才能返國，她將錯過自己的畢業典禮，因此她向老師反應要與學長姐一起參加畢業典禮，陳繁興也從善如流，同意讓她穿著學士袍參加學長姐的畢典並為她撥帽穗。