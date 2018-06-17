樹菊嬤獲頒清大榮譽校友　勉學子：行善不必等賺大錢

▲清大指出，敬佩樹菊嬤的義行，由於她近期在高雄調養身體， 16 日特別到高雄頒授榮譽校友證書及永久校友證給陳樹菊。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真107年6月17日

愛心菜販陳樹菊繼榮登《 Time 》時代雜誌年度最具影響力百大人物、《富士比》 2010 亞洲慈善英雄人物榜後，再度獲得肯定，昨（ 16 ）日晚間成為清華大學榮譽校友。樹菊嬤謙虛地說自己只是路邊攤的賣菜人，沒想過會得到清大肯定。他同時勉勵學子一天捐 10 元也能做善事，不必等到賺大錢。

清大今天發布新聞稿表示，因為對於陳樹菊的義行感到敬佩，多位學校教授幾年前就提議頒發榮譽校友或是榮譽博士給陳樹菊，獲得校方一致通過。校長賀陳宏得知陳樹菊近期在高雄調養身體，昨晚藉著南部校友會的成立晚宴，特地邀請陳樹菊到會場，並親手頒發榮譽證書給陳樹菊。她也是繼台灣文教基金會董事長李濤、前中華郵政董事長翁文祺、小提琴家林昭亮後，清大第 4 位榮譽校友。

陳樹菊在獲獎時仍然謙虛地表示，自己只有小學畢業，清大頒授他榮譽校友，他著實嚇了一大跳，並說自己只是一個路邊攤賣菜的人，默默做事，從來沒有想過得到清華大學的肯定。陳樹菊也勉勵學生， 1 天只要捐 10 元、 20 元，都可以做很多事，不必等到賺大錢才行善，很感謝國小老師的教導。

身為陳樹菊的推薦人，清大中文系教授楊儒賓表示，陳樹菊樸實無華、純粹奉獻的事蹟讓人相當感動，一生只做一件事的精神和清大在台建校校長梅貽琦精神相同，典範的意義也很類似。

清大校長賀陳弘則指出，清華的校訓是「自強不息，厚德載物」，稱讚陳樹菊為「人格者」，認為陳樹菊無私奉獻公益數十年如一日，雖然許多人的成就相當大，但相對於他的義行則是顯得微不足道，希望清大的校友及學子都能學習陳樹菊的義行「讓陳樹菊的行為像天使一樣，指引著我們的方向，讓我們更了解清華人的價值，並以作為清華人為傲」。



▲樹菊嬤獲清大頒授榮譽校友，她勉勵學子，行善不必等賺大錢，一天捐10元、20元，累積起來就是很大的力量。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真107年6月17日