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親身遭搶 英內政部長矢言打擊摩托車搶匪

中央社2018/06/17 19:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦17日專電）英國新任內政大臣賈維德（Sajid Javid）在今天刊出的「太陽報」專訪中表示，自己曾是摩托車搶匪的受害者，矢言將致力於打擊這類犯罪。

英國摩托車搶案猖獗，遊客常被提醒不要站在街頭使用手機，很可能成為摩托車搶匪的目標。

英國內政大臣魯德（Amber Rudd）4月辭職，由48歲巴基斯坦裔賈維德接任。他上任後首度接受專訪。

賈維德在訪問中提到自己的受害經歷，他說，幾個月前，他從尤斯頓（Euston）車站走出來，拿出手機要叫計程車，結果一輛摩托車騎上人行道，以迅雷不及掩耳的速度搶走他的手機。

他說：「事情發生在一瞬間。在我理解發生什麼事情之前，整件事就結束了。他們揚長而去，搶了東西就跑。」

他說感到生氣、沮喪，但也慶幸除了被搶之外，並沒有像許多搶劫案受害者一樣，遭到刺傷或毆打。

育有4個小孩的賈維德表示，這類案件確實會讓他擔心孩子出門時的安危。

他說：「幾週前，我的大女兒出門過19歲生日。她跟我說，晚上要和朋友在外面待到很晚。而那一天，我剛聽取許多刺傷案件簡報，她在外面的時候，我擔心了整夜。」

賈維德表示，政府將投入數百萬英鎊，從社區根除發生暴力案件的根源，包括學校和青年中心都會得到大筆經費。他說，希望能讓年輕人不要在街頭遊蕩，交到朋友，投入正面的活動上。

根據統計，今年初至今，倫敦有至少46人死於刀械案件。英國2017年共發生2萬3000起摩托車搶案，平均每天64起。其中以倫敦最為猖獗，發生1萬6000件，相較於2014年的1053件，增加超過10倍。

另外，有人說英國警方擔心高速追緝摩托車搶匪，會讓搶匪，特別是沒戴安全帽的搶匪在追緝中發生意外，反而讓自己惹上麻煩。

賈維德對此斥為「荒謬」，表示警方在執法時不應有這類顧慮。他說：「如果某人犯了罪，警方應該有自由去追緝他們。」他表示將檢視相關規範並改正，讓警方能更輕易執法。（編輯：郭中翰）1070617

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