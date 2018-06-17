影／大廠共創綠能商機　太陽能電廠單日發電可用兩年

在綠色經濟起飛，人人紛紛轉向綠能投資的時代，政府推出「太陽光電兩年推動計畫」，大力支持太陽能廠的設置，民間也有不少企業投入戰線，加入綠能投資的行列，喜陽電力、井田醫藥與英銓工業，三方首度合作，在彰化縣線西鄉彰濱工業區，英銓工業鑄造廠房屋頂蓋太陽能電廠，設定發電容量達 1.5百萬瓦，喜陽電力總經理暨營運長蔡安德等人17日共同啟動，展現喜陽電力的太陽能電廠建置實力與執行力。

蔡安德說，此廠一旦落成，單日發電量即可供應一戶人家一千天，也就是兩年九個月左右的用電量。而該廠一年的減碳數約可減少1,000公噸的二氧化碳排放量，相當於四個大安森林公園吸碳量，對周遭環境有莫大的幫助。

蔡安德表示，此次投入設備與技術的企業─喜陽電力，自2012以來為響應國家綠色能源政策，截至2018年在台灣累積裝置大小電廠已百逾座，並擁有電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、透天厝、地面型及工業廠房等各種規模的太陽能電廠發電系統。



▲喜陽電力、井田醫藥與英銓工業，以線西鄉彰濱工業區英銓工業鑄造廠房屋頂蓋太陽能電廠，正式啟動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

井田醫藥在近年來對於綠能環保、節能減碳的議題不但積極參與，而這次的合作案三方更是一拍即合，井田副總經理柯驊聲耳聞研究所同窗蔡安德有這樣的一個投資案進而爭取加入，讓井田醫藥為台灣及地球減碳盡一份心力。

蔡安德指出，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。喜陽自2010年起投入綠能產業，不僅提供多元太陽能解決方案，更具備電廠建置和維運能力，對於政策面與各項法規亦有專業理解和掌握，以豐厚的實務經驗領先同業，是最值得信賴的太陽能廠商。



▲喜陽電力、井田醫藥與英銓工業，以線西鄉彰濱工業區英銓工業鑄造廠房屋頂蓋太陽能電廠，正式啟動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

蔡安德霸氣的說，2018年喜陽電力將與四大上市集團預計在彰化地投入新台幣200億元規劃300百萬瓦國際級太陽能電廠，歡迎對綠能投資有興趣之投資人共襄盛舉。未來喜陽將持續以高效率太陽能模組、多元電廠建置服務、完善的能源管理服務平台，以及專業的維運團隊，支援各產業客戶發展綠色能源，共同打造永續創利環境。