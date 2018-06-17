NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈黑泥田拔河比賽登場　泥田成遊樂場市民義賣粽子助弱勢　愛灑慢飛天使凱擘大寬頻500M只要$799
地方

今日暖新聞》影／市民義賣粽子助弱勢　愛灑慢飛天使

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/17 20:15
▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）
▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

說到端午節就是粽葉飄香的節日，彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，17日將所得分別捐給彰化市慈愛教養院、彰化家扶中心及慈生仁愛院。他表示，希望能藉此拋磚引玉，讓更多善心人士加入公益行列。

人稱勇哥的周至祥連續4年發起義賣粽子助弱勢活動，義賣地點的彰化市大埔路411號民宅前，周至祥的義賣方式很特別，成本30元的粽子卻用10元的價格義賣出，還加碼送兩顆茶葉蛋，吸引民眾大排長龍，愛心滿滿的台灣人，拿出千元大鈔只拿20顆茶葉蛋。彰化市長邱建富聽到消息也捐出5000元善款，更有小妹妹拿著存了一年的小豬撲滿來做愛心。


▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

周至祥謙虛的說著，前3年義賣完也都是直接將所得捐給其他慈善機構，今年有連續接觸的彰化家扶的活動，得知除了弱勢兒童以外，更有一群慢飛天使需要大家的關心，所以這次義賣粽子更再加碼送2顆茶葉蛋，吸引更多善心民眾前來愛心響應，今日除了捐款之外並關心著慢飛天使們，帶來寶貝們最喜愛的養樂多，更貼心準備趨吉避凶的香包一一為慢飛天使戴上。


▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

愛心粽義賣活動所得共計66,810元，平均捐贈給予彰化家扶及其他2公益團體各22,270元，周至祥夫妻兩人專程將22,270元送來彰化家扶，家扶中心主任王震光代表接受。彰化家扶中心相當感謝周至祥夫妻的愛心，因為大家對家扶兒的關心，讓他們能順利推動改善每一項扶助弱勢家庭的活動跟計畫。


▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

關鍵字粽子義賣周至祥慢飛天使彰化家扶茶葉蛋
醉漢持菜刀砍警察　檢察官聲押獲准黑泥田拔河比賽登場　泥田成遊樂場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan