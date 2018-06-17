今日暖新聞》影／市民義賣粽子助弱勢　愛灑慢飛天使

人稱勇哥的周至祥連續4年發起義賣粽子助弱勢活動，義賣地點的彰化市大埔路411號民宅前，周至祥的義賣方式很特別，成本30元的粽子卻用10元的價格義賣出，還加碼送兩顆茶葉蛋，吸引民眾大排長龍，愛心滿滿的台灣人，拿出千元大鈔只拿20顆茶葉蛋。彰化市長邱建富聽到消息也捐出5000元善款，更有小妹妹拿著存了一年的小豬撲滿來做愛心。

說到端午節就是粽葉飄香的節日，彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，17日將所得分別捐給彰化市慈愛教養院、彰化家扶中心及慈生仁愛院。他表示，希望能藉此拋磚引玉，讓更多善心人士加入公益行列。



▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

周至祥謙虛的說著，前3年義賣完也都是直接將所得捐給其他慈善機構，今年有連續接觸的彰化家扶的活動，得知除了弱勢兒童以外，更有一群慢飛天使需要大家的關心，所以這次義賣粽子更再加碼送2顆茶葉蛋，吸引更多善心民眾前來愛心響應，今日除了捐款之外並關心著慢飛天使們，帶來寶貝們最喜愛的養樂多，更貼心準備趨吉避凶的香包一一為慢飛天使戴上。



▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

愛心粽義賣活動所得共計66,810元，平均捐贈給予彰化家扶及其他2公益團體各22,270元，周至祥夫妻兩人專程將22,270元送來彰化家扶，家扶中心主任王震光代表接受。彰化家扶中心相當感謝周至祥夫妻的愛心，因為大家對家扶兒的關心，讓他們能順利推動改善每一項扶助弱勢家庭的活動跟計畫。



▲彰化市民周至祥集結善心人士發起粽子義賣活動，將所得分別捐給彰化家扶中心等社福機構，讓他們分享社會大眾的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）