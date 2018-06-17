用世足賽比喻選戰 蘇貞昌：選敢衝敢拼的

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌啟動全台輔選行程，今天首站到新竹市力挺爭取連任的新竹市長林智堅，他受訪時把選戰比喻為世界盃足球賽，認為「應該要支持敢衝、敢拼的人。」

蘇貞昌下午赴竹市長和宮包粽，宣示與林智堅團隊打造「會做事連線」，除力挺林智堅與民進黨12位新竹市議員參選人外，也提到自己過去擔任台北縣長時的政績，直呼「政績是選擇市長的唯一標準」。

被媒體問到有沒有看世足賽，蘇貞昌說，他一直要找時間看，但昨天太晚回到家，因此錯過了，今天希望可以早點回家，趕上德國對上墨西哥的比賽，另由於明天早上沒有行程，也規劃熬夜觀看瑞士、巴西之戰。