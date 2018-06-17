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地方萬花筒》影／黑泥田拔河比賽登場　泥田成遊樂場

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/17 20:19
▲第一屆黑泥田拔河比賽在二水登場，參賽者在水田中盡情奔跑、比賽結束都變成了活動泥人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）
▲第一屆黑泥田拔河比賽在二水登場，參賽者在水田中盡情奔跑、比賽結束都變成了活動泥人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

大家一起玩泥巴！17日在彰化縣二水八堡圳頭的源泉社區舉辦「第一屆黑泥田拔河比賽」熱鬧登場，二水國中以過去參與在地課程的經驗，由家長委員及教師們協助裁判工作、學生們組隊參加青少年組競賽，八堡圳黑泥夾伴著洵洵水流聲流入拔河道，參賽者都迫不及待的下場體驗，讓泥田成為老少咸宜的遊樂場。

黑泥田拔河賽從開始構思到籌備歷經半年多的努力，主辦單位源泉社區第一次辦理這樣的專業比賽，人力、物力的募集安排都是極大考驗。二水國中親師生也以實際行動支持，展現社區與學校共生共榮的活力，家長會會長陳志明擔任裁判長，校內師生也踴躍報名參與活動，大家腳踩在暖暖的泥土中，感受土氣芬芳，彷彿重溫小時候在水田裏打泥巴仗的舊時回憶。


▲第一屆黑泥田拔河比賽在二水登場，參賽者在水田中盡情奔跑、比賽結束都變成了活動泥人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

二水國中校長陳靜宜表示，黑泥田拔河賽，參賽者在泥濘中行動力降低，現場氣氛high到高點，選手不論輸贏，都成了開心的泥人，現場還有在地樂團農村武裝青年的表演、創生市集活動、彩繪二水好物、以及兒童捉泥鰍體驗活動，跟著源泉社區一起引動八堡圳頭黑泥帶給的「黑色吆喝浪潮」，透過寓教於樂的趣味活動，讓民眾親近大地，珍惜資源。


▲第一屆黑泥田拔河比賽在二水登場，參賽者在水田中盡情奔跑、比賽結束都變成了活動泥人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

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