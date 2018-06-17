地方萬花筒》影／黑泥田拔河比賽登場　泥田成遊樂場

大家一起玩泥巴！17日在彰化縣二水八堡圳頭的源泉社區舉辦「第一屆黑泥田拔河比賽」熱鬧登場，二水國中以過去參與在地課程的經驗，由家長委員及教師們協助裁判工作、學生們組隊參加青少年組競賽，八堡圳黑泥夾伴著洵洵水流聲流入拔河道，參賽者都迫不及待的下場體驗，讓泥田成為老少咸宜的遊樂場。

黑泥田拔河賽從開始構思到籌備歷經半年多的努力，主辦單位源泉社區第一次辦理這樣的專業比賽，人力、物力的募集安排都是極大考驗。二水國中親師生也以實際行動支持，展現社區與學校共生共榮的活力，家長會會長陳志明擔任裁判長，校內師生也踴躍報名參與活動，大家腳踩在暖暖的泥土中，感受土氣芬芳，彷彿重溫小時候在水田裏打泥巴仗的舊時回憶。