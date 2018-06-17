影／醉漢持菜刀砍警察　檢察官聲押獲准

警方調查，林姓犯嫌15日傍晚在彰南路1段一處店家喝酒，酒後由親友載回家休息，不知何故，晚間11點許酒後又騎乘機車，於彰南路購買菜刀後，又回到原喝酒處，涉嫌持菜刀在路旁揮舞，因而造成路過1位女民眾因害怕閃躲，而跌倒受傷。

6月15日警察節，彰化市彰南路街傳醉漢隨機殺人，彰化警分局一名廖姓警員訪友目擊出面嚇阻，卻遭到林姓犯嫌砍斷左手筋，警方接獲通報後，調派員警前往處置，員警到達後，發現林姓犯嫌仍持刀滯留於現場，於是當場勒令棄械予以逮捕，詢問後移送彰化地檢偵辦，經檢察官聲押獲准，彰化警分局副分局長蕭啟東17日前往醫院探視受傷的廖姓警員。

休假中的46歲的廖姓警員當晚11點多前往彰化市彰南路訪友，在路邊目睹對街有男子持菜刀追逐1名女子，喝令「你在幹什麼！」男子卻衝向廖男揮刀猛砍，廖男左手筋被砍斷，身上多處刀傷，逃進附近一家麵攤，兇嫌竟還持刀追殺，警方接獲報案迅速趕到制伏林姓兇嫌。

警方調查，林嫌無業，與被他追殺的女子、廖姓警員均不認識。他供稱，菜刀是在附近的五金賣場買的，但對事發過程則推稱「喝醉，沒印象」林嫌酒測值達0.99毫克，到警局內還吐得一塌糊塗。

警方說，林嫌以菜刀攻擊休假的廖姓員警，造成廖員左側橈骨開放性骨折、左手腕撕裂傷併肌腱斷裂等多處受傷，警方將林嫌依殺人未遂罪及公共危險罪送辦，彰化地檢認為林嫌涉嫌重大且罪證確鑿聲押，經檢察官向彰化地院聲押裁准。