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影／醉漢持菜刀砍警察　檢察官聲押獲准

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/17 20:11
▲彰化警分局副分局長蕭啟東前往醫院探視遭醉漢持刀砍傷的廖姓警員。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）
▲彰化警分局副分局長蕭啟東前往醫院探視遭醉漢持刀砍傷的廖姓警員。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.17）

6月15日警察節，彰化市彰南路街傳醉漢隨機殺人，彰化警分局一名廖姓警員訪友目擊出面嚇阻，卻遭到林姓犯嫌砍斷左手筋，警方接獲通報後，調派員警前往處置，員警到達後，發現林姓犯嫌仍持刀滯留於現場，於是當場勒令棄械予以逮捕，詢問後移送彰化地檢偵辦，經檢察官聲押獲准，彰化警分局副分局長蕭啟東17日前往醫院探視受傷的廖姓警員。

警方調查，林姓犯嫌15日傍晚在彰南路1段一處店家喝酒，酒後由親友載回家休息，不知何故，晚間11點許酒後又騎乘機車，於彰南路購買菜刀後，又回到原喝酒處，涉嫌持菜刀在路旁揮舞，因而造成路過1位女民眾因害怕閃躲，而跌倒受傷。

休假中的46歲的廖姓警員當晚11點多前往彰化市彰南路訪友，在路邊目睹對街有男子持菜刀追逐1名女子，喝令「你在幹什麼！」男子卻衝向廖男揮刀猛砍，廖男左手筋被砍斷，身上多處刀傷，逃進附近一家麵攤，兇嫌竟還持刀追殺，警方接獲報案迅速趕到制伏林姓兇嫌。

警方調查，林嫌無業，與被他追殺的女子、廖姓警員均不認識。他供稱，菜刀是在附近的五金賣場買的，但對事發過程則推稱「喝醉，沒印象」林嫌酒測值達0.99毫克，到警局內還吐得一塌糊塗。

警方說，林嫌以菜刀攻擊休假的廖姓員警，造成廖員左側橈骨開放性骨折、左手腕撕裂傷併肌腱斷裂等多處受傷，警方將林嫌依殺人未遂罪及公共危險罪送辦，彰化地檢認為林嫌涉嫌重大且罪證確鑿聲押，經檢察官向彰化地院聲押裁准。

關鍵字醉漢菜刀砍警察隨機砍人警察節
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