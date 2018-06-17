現代科技分析尼斯湖水 盼查探水怪DNA

（中央社英國因威奈斯17日綜合外電報導）有關蘇格蘭尼斯湖晦暗不明波浪下有頭巨大怪物的故事，已經傳了超過1500年，紐西蘭一名學者希望能以現代科學技術解開這個謎團。

來自紐西蘭奧塔戈大學（Otago University）的葛梅爾（Neil Gemmell）到尼斯湖（Loch Ness）採集湖水樣本，希望能藉此多了解住在湖底深處的生物。

葛梅爾對法新社說：「1000多人宣稱他們見過水怪，那裡可能真的有什麼特殊的東西。」

葛梅爾朝湖裡放下5公升的探測器時說，他會留意是否能找出「水怪DNA」，但他的計畫更著重測試環境DNA技術，用來理解自然環境。