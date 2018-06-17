NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑泥田拔河比賽登場　泥田成遊樂場市民義賣粽子助弱勢　愛灑慢飛天使凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

現代科技分析尼斯湖水 盼查探水怪DNA

中央社2018/06/17 20:00
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社英國因威奈斯17日綜合外電報導）有關蘇格蘭尼斯湖晦暗不明波浪下有頭巨大怪物的故事，已經傳了超過1500年，紐西蘭一名學者希望能以現代科學技術解開這個謎團。

來自紐西蘭奧塔戈大學（Otago University）的葛梅爾（Neil Gemmell）到尼斯湖（Loch Ness）採集湖水樣本，希望能藉此多了解住在湖底深處的生物。

葛梅爾對法新社說：「1000多人宣稱他們見過水怪，那裡可能真的有什麼特殊的東西。」

葛梅爾朝湖裡放下5公升的探測器時說，他會留意是否能找出「水怪DNA」，但他的計畫更著重測試環境DNA技術，用來理解自然環境。

當地居民尚恩（Adrian Shine）說，葛梅爾的發現對他長年運作的研究計畫「尼斯湖計畫」會有幫助。

尚恩的研究計畫受國際探險家如美國人泰勒（DanScott Taylor）的啟發，泰勒在1960年代晚期，以靈感來自披頭四（Beatles）歌曲的「黃色潛艇」（YellowSubmarine）巡察尼斯湖。

尚恩對法新社說：「我確定可找到可能還未被提及的若干物種，除細菌之外，應還有其他重要的。」

「如果真的找到其他東西，我強調『如果』，你便真的能掌握那是何種生物、那一類動物。」

有關尼斯湖怪的說法有百百種，從凶惡、可變形的「水馬」，到恐龍年代遺留的水中生物；其他說法如這僅是木頭、魚類、涉水禽類、或水波被誇大。

觀光遊船船長貝爾（Dave Bell）說，最後一次有人說看到湖怪是今年3月26日，一對美國遊客宣稱在阿克特城堡（Urquhart Castle）城牆上目睹，「他們形容水下有大片陰影移動，估計長約30尺（9公尺）」。

貝爾說：「去年看到湖怪的次數達破紀錄11次。」

在尼斯湖工作多年的貝爾自己從未看過，但這並未動搖他相信湖裡有東西的信念。他說：「我認為很難相信，這1000多人都是錯的。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070617

阿富汗東部驚爆 10死30傷柬埔寨保皇黨魁親王車禍重傷...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan