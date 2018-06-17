中國學者：美期中選舉後 將放開手腳制裁中國

（中央社台北17日電）針對美國宣布對價值500億美元中國商品加徵25%關稅，中國人民大學國際事務研究所長王義桅認為，美中都在釋放訊號試探對方反應。但美國期中選舉過後，美方將「放開手腳」加強制裁中國。

香港明報報導，王義桅還認為，在美國期中選舉前，美中雙方彼此試探的動作都不會停止。

王義桅指出，對於貿易戰，美中半年來一直處於「山雨欲來風滿樓」的狀態，是美國總統川普和他所屬的共和黨以「維護美國利益優先」為名討好選民的動作，為11月舉行的期中選舉拉票。

他表示，美中雙方深知貿易戰最後會造成「雙輸」局面，因此都在不斷釋放訊號以試探對方的反應，再做決定。