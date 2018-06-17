柬埔寨保皇黨魁親王車禍重傷 夫人身亡

事發當時陪同在旁的一名「柬埔寨民族聯合陣線」高層人士告訴法新社：「一輛滿載乘客的計程車衝入車隊，撞擊親王的座車。」

現年74歲的拉納里德（Norodom Ranariddh）曾任柬埔寨總理，目前是保皇派政黨「柬埔寨民族聯合陣線」（Funcinpec）主席。為了7月29日將舉行的充滿爭議大選，他正在國內奔走助選。

（中央社金邊17日綜合外電報導）柬埔寨警方表示，保皇派政黨領袖拉納里德親王和妻子帕拉的車隊今天在西南部濱海施亞努市（Sihanoukville）遭計程車衝撞，帕拉傷重不治，拉納里德則受重傷。

施亞努省警長納林（Chuon Narin）則對路透社表示，拉納里德夫婦搭乘的休旅車遭對向一輛計程車直接衝撞，「親王由直升機送往金邊急救，他雖受重傷，但將會復原」。

不過納林說，39歲的帕拉（Ouk Phalla）送往施亞努省一所醫院後，在院內傷重死亡。他還表示，發生事故的兩輛休旅車當時都在加速。

拉納里德的臉書（Facebook）官方帳號也在數小時後發文表示，對柬埔寨民族聯合陣線而言，帕拉過世意味失去一位「國家英雄」。

這場車禍發生在今天上午。柬埔寨全國警方官方網站發布的報告，可見車輛嚴重受損和傷者待在路旁的畫面。根據初步報導，有7人受傷。

為確保執政黨人民黨（Cambodian People's Party）在7月大選取得壓倒性勝利，在位已33年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）選前努力消滅反對勢力。柬埔寨最大反對黨柬埔寨救國黨（CNPR）去年底被禁止活動後，外界普遍抱怨這場大選既不自由也不公平。

拉納里德是已故柬埔寨國王施亞努（NorodomSihanouk）之子，和現任國王西哈莫尼（NorodomSihamoni）是同父異母兄弟。他和洪森的關係複雜，兩人曾在1993至1997年共同擔任總理，但拉納里德隨後遭效忠強人洪森的勢力罷黜。

不過為了重返政壇，拉納里德近幾年和過往對手和解，並在國會取得柬埔寨救國黨原有席位之一。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070617