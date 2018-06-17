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影／展抱人生30年　盛炳淞身在公門好修行

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/17 20:48
▲農委會林務局嘉義林管處政風室盛炳淞主任歡喜做、甘願受。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.17）
▲農委會林務局嘉義林管處政風室盛炳淞主任歡喜做、甘願受。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.17）

農委會林務局嘉義林管處政風室盛炳淞主任，76年自調查局展抱山莊訓練所結業，轉眼間已服務公職已逾30年，先後任職於糧食局嘉義糧管處、雲林糧管處、中油公司嘉義營業處、中油公司煉製研究所；85年因應事業單位民營化辦理公務年資結算，回任公職，從雲林縣政府政風處基層科員、科長及公所、環保局、衛生局等政風室主任，102年升任嘉義市政府政風處副處長，106年配合職期輪調到嘉義林區管理處政風室現職。

盛炳淞主任向以「身在公門好修行，歡喜做、甘願受」為職志，30年如一日，未曾改變其個人當初進入展抱山莊受訓，服務公職的初衷，秉持著「預防重於查處」、「興利優於防弊」、「以服務代替干預」的工作精神，防微杜漸的澄清、疏處、繩法於不法官、商，對提升公共工程品質與清明吏治確實著有建樹。

父親是人民保姆，守護人民的警務人員，從小就以父親為榜樣，經過3次的考試，終於如願的進入「人事查核班」，經過調查局展抱山莊的專業訓練後，一本初衷、不改職志的盛炳淞，公職期間，戮力從公，認真、深入的付出，在雲林縣政府服務期間，曾獲時任縣長的蘇文雄先生在簽呈批示，並公開褒揚服務精神、感謝工作上認真態度與付出，更曾因防弊有功而獲得「法務部專案敘獎」。

盛炳淞30餘年公職，無不時刻愓勵自己，恪守政風人員工作守則與紀律，並秉持「身在公門好修行」的愛護、防護、保護公務機關、同仁的原則；在工作崗位上，默默耕耘，犧牲奉獻，忠於職守，積極發掘貪瀆不法案件，並協助檢調警等單位偵破不法案件，績效良好，屢獲功獎，對澄清吏治頗有貢獻，實屬功不可沒，因而時常受到各級長官肯定與讚賞。

關鍵字林務局嘉義林管處盛炳淞展抱山莊身在公門好修行歡喜做、甘願受政風
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