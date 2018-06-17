大咖肯定的好音樂　新人歌手入圍金曲三項肯定

歌壇新人唱作才子丁世光（Dean），首張專輯《神經誌》獲金曲肯定，一舉入圍「最佳新人」、「最佳專輯」、「年度專輯」三項大獎。他還將於6月19日舉辦《PICK! PLAN 丁世光校園音樂創作分享會》，和學生近距離聊聊、唱唱分享創作的大小事。

丁世光其實在幕後默默耕耘13年，不僅為陶喆、S.H.E、林宥嘉等人寫下〈Catherine〉、〈愛來過〉等多首「超質好歌」，而〈心酸〉一曲，更成為好友林宥嘉的經典代表作，創作能量豐沛的丁世光，過去將自己的心血都留給了藝人朋友們，這次輪到他籌備自己的新專輯，許多大咖好友也紛紛在網路上PO文，力挺他的好音樂，足見音樂人惺惺相惜的動人之處。