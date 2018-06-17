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娛樂

大咖肯定的好音樂　新人歌手入圍金曲三項肯定

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/17 20:54
▲丁世光（Dean）在幕後默默耕耘13年，首推專輯就入圍三項金曲獎肯定。（圖／Men's Uno提供, 2018.06.17）
▲丁世光（Dean）在幕後默默耕耘13年，首推專輯就入圍三項金曲獎肯定。（圖／Men's Uno提供, 2018.06.17）

歌壇新人唱作才子丁世光（Dean），首張專輯《神經誌》獲金曲肯定，一舉入圍「最佳新人」、「最佳專輯」、「年度專輯」三項大獎。他還將於6月19日舉辦《PICK! PLAN 丁世光校園音樂創作分享會》，和學生近距離聊聊、唱唱分享創作的大小事。

丁世光其實在幕後默默耕耘13年，不僅為陶喆、S.H.E、林宥嘉等人寫下〈Catherine〉、〈愛來過〉等多首「超質好歌」，而〈心酸〉一曲，更成為好友林宥嘉的經典代表作，創作能量豐沛的丁世光，過去將自己的心血都留給了藝人朋友們，這次輪到他籌備自己的新專輯，許多大咖好友也紛紛在網路上PO文，力挺他的好音樂，足見音樂人惺惺相惜的動人之處。


金曲音樂節國際論壇　嘻哈音樂竄紅華語樂壇　

《2018GMA金曲國際音樂節》國際論壇活動，將於6月20至22日在臺北寒舍艾美酒店熱烈展開，這次特別邀請嘻哈音樂廠牌，「顏社」主理人張逸聖（迪拉）擔任與談者，聊聊華語嘻哈新崛起的影響力與台灣饒舌的發展現況。


▲嘻哈音樂廠牌「顏社」主理人張逸聖（迪拉），將在金曲國際論壇中聊聊台灣的嘻哈音樂。（圖／台視提供, 2018.06.17）

嘻哈音樂近年在華語樂壇裡突飛猛進，張逸聖（迪拉）提到：「嘻哈音樂人才的養成，從來都不是在學校或者是唱片公司，而是在臥房以及生活之中」，而該主題同時有 Billboard 告示牌雜誌亞洲分處主任Rob Schwartz擔任引言人，中國 Iron Mic 鋼鐵麥克大賽創辦人、美國 88rising 共同創辦人、英國創作人兼Yuck 樂團吉他手Ed Hayes一同參與。
 

關鍵字金曲獎嘻哈音樂顏社丁世光
男大十八變　昆凌曬帥弟今昔對比照米希亞護嗓不吃粽子　登台唱經典歌

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