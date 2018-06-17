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中央社

地中海人球終上岸 寶瓶座號移民抵西班牙

中央社2018/06/17 20:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社瓦倫西亞17日綜合外電報導）人道救援船寶瓶座號遭義大利拒絕靠港，滯留地中海波濤中長達一週，在歐洲引發重大移民爭議。船上630位移民今天終於開始在西班牙上岸。

根據紅十字會（Red Cross），這群移民分別搭乘3艘船，其中第一艘的義大利海岸防衛隊艦艇達提洛號（Datillo）搭載274位移民，已於上午接近6時30分在西班牙東南部的瓦倫西亞港（Valencia）靠港。

瓦倫西亞港今天晴空萬里。這起危機主角法國非政府組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）救援船寶瓶座號（Aquarius），在相隔約4小時後靠港。

地中海救援組織在官方推特上傳畫面顯示，寶瓶座號接近港口時，船上移民載歌載舞。寶瓶座號由地中海救援組織和無國界醫生組織（MSF）共同營運。

地方當局指出，第3艘船義大利海軍軍艦獵戶座號（Orione）預定中午抵達。

達提洛號靠港後，身穿白色工作服、戴手套和口罩的醫務人員登船展開初步身體健康檢查，然後才讓移民以每20人為一組下船。

先前義大利和馬爾他政府拒絕讓寶瓶座號入港。路透社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）同意讓它進港，但這也意味著，從利比亞外海救起移民之後，它得額外多行駛700浬的航程。

基於安全考量，義大利海防和海軍派出兩艘艦艇協助接人，使寶瓶座號後來只需搭載106人。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070617

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