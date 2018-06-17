NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈世足大黑馬冰島　球隊吉祥物竟是…塞爾維亞關鍵罰進 哥斯大黎加飲恨凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

已故畫家紀念展 女兒出書透露父親入行小故事

中央社2018/06/17 20:59
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）嘉義市文化局今天為已故畫家邱茂雄舉辦紀念展，他旅居美國的女兒邱麗君帶來自己為父親出版的「少年阿雄與愛跑豬」中英雙語讀本，透露當初父親是受一隻小豬影響入行藝術。

嘉義市政府文化局展覽藝術科長吳松村表示，邱茂雄1940年出生，2012年病逝。1962年畢業於國立藝專（國立台灣藝術大學前身），一生熱愛藝術，從事美術教育36年，專長西畫、雕塑及攝影等。

吳松村指出，邱茂雄就讀嘉義民雄農校時，因畜牧課實習每人必需飼養一隻豬，邱茂雄就飼養一隻3個月大、取名為John的小豬。無師自通的他，從此就開始為John作畫，甚至教John跑步、和牠一起吃便當。

吳松村表示，邱茂雄後來成為一名美術老師，原來與小豬John有很大的關係。他旅居美國的女兒、也是英文口譯家邱麗君為此，撰寫了「少年阿雄與愛跑豬：畫家邱茂雄的啟蒙傳奇」一書。

他說，邱麗君畢業於中興大學外文系，後來前往瑞士雷赫士旅館管理大學就讀、實習，除了獲專業文憑外，也因成績優異而獲銀牌；2008年成為美國翻譯協會會員，曾為美國前總統柯林頓、小布希擔任口譯工作。

邱麗君指出，2003年她從美國回台過年，與父親泡茶閒聊中，第一次聽父親提及他與實習小豬John之間的奇緣，讓她覺得既有趣又感人，於是迅速筆記重點，回美國之後再以越洋電話詢問父親細節才完成初稿。

她說，這本中英雙語讀本書帶領讀者回到1950至1960年代的台灣，從父親留下的一幅幅插畫中，感受第二次世界大戰後的嘉義民雄鄉下，以及蘊藏其中的奇妙故事。

吳松村表示，邱茂雄生前曾參加過國內外不同區域的地方藝術聯展，如「千人美展」、「桃城十友」及「好友四人聯展」等，曾多次獲獎，也曾於1993年擔任「嘉義諸羅風情特展」立體類評審委員。

邱茂雄於1984至1986年旅居紐約深造，1985年加入美東俄亥俄州雕塑協會。他的作品「歸」、「寧靜湖」及「風之哨」於2004至2006年參加美國新澤西州劍登郡舉辦的「長青專業水彩畫審核競賽暨展覽」連獲3屆首獎。

吳松村指出，「邱茂雄老師回顧紀念展」是首次在故鄉嘉義舉辦的個展，內容以山水風景為主題，展出邱茂雄自1960年至2010年的作品，包括水彩畫、油畫、粉彩畫、浮雕、立體雕像、攝影、多媒體共52件，展期至7月1日止。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617

線上性販運受害人 可控告美...簽署歷史協議 馬其頓願改國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan