已故畫家紀念展 女兒出書透露父親入行小故事

吳松村指出，邱茂雄就讀嘉義民雄農校時，因畜牧課實習每人必需飼養一隻豬，邱茂雄就飼養一隻3個月大、取名為John的小豬。無師自通的他，從此就開始為John作畫，甚至教John跑步、和牠一起吃便當。

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）嘉義市文化局今天為已故畫家邱茂雄舉辦紀念展，他旅居美國的女兒邱麗君帶來自己為父親出版的「少年阿雄與愛跑豬」中英雙語讀本，透露當初父親是受一隻小豬影響入行藝術。

吳松村表示，邱茂雄後來成為一名美術老師，原來與小豬John有很大的關係。他旅居美國的女兒、也是英文口譯家邱麗君為此，撰寫了「少年阿雄與愛跑豬：畫家邱茂雄的啟蒙傳奇」一書。

他說，邱麗君畢業於中興大學外文系，後來前往瑞士雷赫士旅館管理大學就讀、實習，除了獲專業文憑外，也因成績優異而獲銀牌；2008年成為美國翻譯協會會員，曾為美國前總統柯林頓、小布希擔任口譯工作。

邱麗君指出，2003年她從美國回台過年，與父親泡茶閒聊中，第一次聽父親提及他與實習小豬John之間的奇緣，讓她覺得既有趣又感人，於是迅速筆記重點，回美國之後再以越洋電話詢問父親細節才完成初稿。

她說，這本中英雙語讀本書帶領讀者回到1950至1960年代的台灣，從父親留下的一幅幅插畫中，感受第二次世界大戰後的嘉義民雄鄉下，以及蘊藏其中的奇妙故事。

吳松村表示，邱茂雄生前曾參加過國內外不同區域的地方藝術聯展，如「千人美展」、「桃城十友」及「好友四人聯展」等，曾多次獲獎，也曾於1993年擔任「嘉義諸羅風情特展」立體類評審委員。

邱茂雄於1984至1986年旅居紐約深造，1985年加入美東俄亥俄州雕塑協會。他的作品「歸」、「寧靜湖」及「風之哨」於2004至2006年參加美國新澤西州劍登郡舉辦的「長青專業水彩畫審核競賽暨展覽」連獲3屆首獎。

吳松村指出，「邱茂雄老師回顧紀念展」是首次在故鄉嘉義舉辦的個展，內容以山水風景為主題，展出邱茂雄自1960年至2010年的作品，包括水彩畫、油畫、粉彩畫、浮雕、立體雕像、攝影、多媒體共52件，展期至7月1日止。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617