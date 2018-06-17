簽署歷史協議 馬其頓願改國名與希臘修好

（中央社希臘普薩拉澤斯17日綜合外電報導）希臘和馬其頓今天簽署歷史性初步協議，前南斯拉夫共和國馬其頓將更改國名為北馬其頓共和國，終結自1991年以來造成雙方關係交惡的爭論，盡棄前嫌，成為夥伴和友邦。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）說：「對我們的人民而言，這是勇敢、具歷史性且必要的一步。」

他說：「我們來此療癒時間的傷痛，為我們的國家、巴爾幹半島和歐洲開啟和平、友愛和成長的道路。」

馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）說：「我們兩國應盡棄前嫌，放眼未來。」他又說：「我們的人民心向和平...我們將成為夥伴和友邦。」