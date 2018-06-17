簽署歷史協議 馬其頓願改國名與希臘修好

（中央社希臘普薩拉澤斯17日綜合外電報導）希臘和馬其頓今天簽署歷史性初步協議，前南斯拉夫共和國馬其頓將更改國名為北馬其頓共和國，終結自1991年以來造成雙方關係交惡的爭論，盡棄前嫌，成為夥伴和友邦。
希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）說：「對我們的人民而言，這是勇敢、具歷史性且必要的一步。」
他說：「我們來此療癒時間的傷痛，為我們的國家、巴爾幹半島和歐洲開啟和平、友愛和成長的道路。」
馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）說：「我們兩國應盡棄前嫌，放眼未來。」他又說：「我們的人民心向和平...我們將成為夥伴和友邦。」
今天簽署的協議使這起世界上數一數二長久、且可說是最難解的外交爭端，朝向化解邁進一步。爭議起自馬其頓27年前宣佈獨立，但根源可追溯到數世紀之前。
鎮暴警察攔下數百名揮舞旗幟的希臘抗議民眾，將他們擋在簽署儀式地點數公里之外。
齊普拉斯在兩國外交部長簽署文件前說：「巴爾幹半島唱快樂歌曲的日子又來了。」
柴伊夫與多名內閣部長在晴空下乘坐快艇，抵達普瑞斯帕湖（Lake Prespa）南岸風景秀麗的漁村普薩拉澤斯（Psarades）。普瑞斯帕湖是兩國間天然國界。
齊普拉斯和柴伊夫兩人在漁村碼頭擁抱，現場出席儀式的重要人士為他們起立鼓掌。
聯合國主管政治事務副秘書長狄卡洛（RosemaryDiCarlo）、長年擔任聯合國協調人的尼梅茲（MatthewNimetz）、歐洲聯盟外交首長茉格里尼（FedericaMogherini）和歐盟負責擴大事務的執委哈恩（Johannes Hahn）等人出席簽署儀式。
尼梅茲今天滿79歲，大家為他準備了一個蛋糕。他自1994年先以美國特使身份，再以聯合國特使身份，試圖協商尋求化解希臘和馬其頓間的國名爭議。
不過，真正關鍵是經濟學家柴伊夫2017年當選總理，取代民族主義派總理谷耶夫斯基（Nikola Gruevski）。他將與希臘修好列為優先要務，希望他的國家得以申請加入歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO），此事多年來遭希臘阻撓。
雙方簽署協議後，齊普拉斯跨境到普瑞斯帕湖馬其頓一側午餐，成為走訪鄰國馬其頓的首位希臘總理。
希臘自1991年以來，反對鄰國取名馬其頓，因與希臘北部省份同名，那裡古時是亞歷山大大帝帝國的搖籃，也成了現代希臘人驕傲的來源。
齊普拉斯和柴伊夫都出生於1974年，生日僅差幾個月，兩人在國內力排眾議，推動簽署這項協議。
協議仍需經馬其頓國會通過，並舉行公投；這項協議也需經希臘國會批准。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070611