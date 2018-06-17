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中央社

奈及利亞疑遭聖戰士炸彈攻擊 至少31死

中央社2018/06/17 21:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奈及利亞卡諾17日綜合外電報導）奈及利亞地方官員暨民兵領袖今天表示，疑似伊斯蘭聖戰士組織博科聖地成員昨晚在東北部丹波市發動2起自殺炸彈攻擊並發射火箭推進榴彈，至少造成31人死亡和多人受傷。

民兵領袖柯洛（Babakura Kolo）表示，當地時間昨晚10時45分，波諾省（Borno）丹波市（Damboa）連續發生2起爆炸案，鎖定從開齋節慶典返家的民眾。這波攻擊充滿博科聖地（Boko Haram）行動的特徵。

自殺炸彈攻擊後不久，聖戰士還對圍觀群眾發射火箭推進榴彈，導致死傷人數攀升。

2位當地民眾也向路透社證實，昨天在波諾省南部丹波市發生爆炸案，至少造成31人死亡。他們說，爆炸發生在當地時間晚間8時30分左右。波諾省是伊斯蘭武裝反叛勢力主要活動地區。

柯洛在距離丹波88公里遠的波諾省會邁杜古利（Maiduguri）受訪時說，兩名自殺炸彈客分別在丹波市的舒瓦里（Shuwari）和鄰近的阿巴查瑞（Abachari）兩區引爆炸彈，造成6位居民喪生。「不需要說明，這正是博科聖地所為。」

一位匿名的地方政府官員也證實這波攻擊的死亡人數。他還表示：「目前最新統計有31人死亡，但人數可能會增加，因為許多傷者恐怕無法存活。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070617

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