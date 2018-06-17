台灣電影推介會上海登場 展現創作優勢

（中央社記者張淑伶上海17日電）「台灣電影最大的優勢就是創作自由」。電影監製葉如芬今天在上海電影節的台灣電影推介會上表示，台灣電影渴望走向更廣大的海外市場，被更多人看見，中國大陸也是選擇之一。
台灣電影推介會今年主推3部新片，包括討論中產階級家庭關係的「買屋記」、懸疑動作片「狂徒」，以及懸疑黑色喜劇「切小金家的旅館」，展現台灣電影的多元和優質。
「買屋記」導演王希捷受到已故導演楊德昌的名作「一一」啟發，拍了這部展現家庭危機和追求歸屬感的電影。
「買」片有寇世勳和鮑起靜等資深演員，也有新生代如秦漢兒子孫國豪、李安兒子李淳。王希捷形容這兩位超級星二代「家學淵源、休養好、好相處」，其中李淳是「很知性、個人魅力很強」。
「狂徒」是台灣近20年少見的動作片，由吳慷仁、林哲熹等人主演。林哲熹因為拍片受傷而拔掉指甲，還曾經送醫止血。他說，拍動作片是許多男孩的夢想，以前看動作片覺得「好帥」，現在看了覺得「好痛」。
「切小金家的旅館」則是華文世界少見的恐怖喜劇片，導演林冠慧及女主角郭書瑤都強調，一種票價可以看到兩種類型劇，「很划算」。
「切小金家的旅館」電影監製葉如芬受訪時表示，台灣市場太小，加上一年約700部上映的電影中，國片只有60部，因此台灣電影必須往外走。
葉如芬說，台灣電影的優勢是創作者很自由，也因此產生不少的年輕人才。她希望台灣電影可以越來越開放，除了更多與中國大陸電影界交流，也希望更多大陸好電影能在台灣放映。
中國官方今年2月底推出對台31項措施，其中在影視方面，放寬兩岸合拍電影的限制，並取消收取兩岸電影合拍立項申報費用，縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審查時限。
推介會主持人、資深影評麥若愚受訪時表示，這些對台措施只是「開了方便之門」，但在中國大陸這個競爭市場，台灣電影能否被發行商選中並排片入院線，仍取決於當地觀眾的接受度。
麥若愚也透露，對台措施公布後，反而是先讓中國大陸的部分電影人吃了定心丸。本來在2016年後因為兩岸關係變化，他們對於與台灣電影人合作很消極，但是現在看到政策鼓勵，便又紛紛開始與台灣電影人約吃飯聊合作。
台灣電影推介會由文化部委託辦理，此外，台灣電影今年以Taiwan Cinema主題形象館參加上海電影節市場展，向國際業者推廣76部台灣電影。（編輯：邱國強）1070617