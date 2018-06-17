台灣電影推介會上海登場 展現創作優勢

（中央社記者張淑伶上海17日電）「台灣電影最大的優勢就是創作自由」。電影監製葉如芬今天在上海電影節的台灣電影推介會上表示，台灣電影渴望走向更廣大的海外市場，被更多人看見，中國大陸也是選擇之一。

台灣電影推介會今年主推3部新片，包括討論中產階級家庭關係的「買屋記」、懸疑動作片「狂徒」，以及懸疑黑色喜劇「切小金家的旅館」，展現台灣電影的多元和優質。

「買屋記」導演王希捷受到已故導演楊德昌的名作「一一」啟發，拍了這部展現家庭危機和追求歸屬感的電影。

「買」片有寇世勳和鮑起靜等資深演員，也有新生代如秦漢兒子孫國豪、李安兒子李淳。王希捷形容這兩位超級星二代「家學淵源、休養好、好相處」，其中李淳是「很知性、個人魅力很強」。