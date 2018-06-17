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中央社

塞爾維亞自由球破門 1比0勝哥斯大黎加

中央社2018/06/17 22:09
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北17日綜合報導）哥斯大黎加窒息式嚴防，讓塞爾維亞一度吃足苦頭，但下半場第56分鐘隊長柯拉洛夫利用自由球，以一記刁鑽射門突破人牆破網，助塞爾維亞以1比0收下首勝。

現年32歲的柯拉洛夫（Aleksandar Kolarov），生涯過去僅在世界盃出賽2場，今天是他生涯第3度在世界盃亮相，他成功把握機會，靠著自由球幫塞爾維亞首開記錄，成為帶領球隊獲勝的頭號功臣。

今年塞爾維亞與哥斯大黎加、巴西、瑞士並列E組，塞爾維亞搶下第1勝後，率先取得3分積分，未來晉級情勢一片大好。

哥斯大黎加在上屆巴西世界盃是頭號黑馬，8強與荷蘭鏖戰至12碼PK才以3比4惜敗，他們上屆5場比賽僅失2球，後防線堅壁清野的嚴防，是他們得以一路過關斬將的主因。

今天哥斯大黎加嚴密的後防線，依舊讓對手難以越雷池一步，上半場塞爾維亞雖坐擁62%的控球率，全隊累積僅有2次射門，反觀哥斯大黎加控球機會不多，卻5度強勢攻門。

第38分鐘塞爾維亞一度出現失分危機，當時後防出現失誤，讓哥斯大黎加28歲的前鋒尤瑞尼亞（MarcosUrena）逮到機會，在門前起腳勁射，可惜球卻飛出球門橫樑上方，錯失領先契機。

悶了大半場的塞爾維亞，在下半場第49分鐘，前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）接獲隊友妙傳，形成門前單刀，只可惜他大膽選擇正面進攻，被守門員直接擋下。

相隔不到10分鐘，塞爾維亞門前獲得寶貴自由球機會，柯拉洛夫起腳後，球在空中畫出一道優美弧線，閃過人牆後往球門右上方急竄，守門員撲救不及，只能眼睜睜看球破網，靠著這記漂亮的自由球，塞爾維亞就以1比0擊敗哥斯大黎加，拿下首勝。（編輯：吳協昌）1070617

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