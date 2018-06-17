林萬億：年改絕無砍到讓大家晚景淒涼

（中央社記者顧荃台北17日電）年改7月上路，清大榮譽教授李家同日前指年改讓自己「晚景淒涼」；主責年改的政務委員林萬億今天說，年改已考量生活保障，設有樓地板，且試算李家同的月退10年後仍逾6.7萬元。

中國時報13日報導，李家同日前收到退休所得重算處分書，他寫了一封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，已無法去美國參加同學會。

林萬億晚間告訴中央社記者，李家同的年資超過30年，與他相仿，目前月退約新台幣10萬元出頭，7月年改上路後所得替代率降到75%，月退仍有將近8萬元；10年後緩降到60%，仍有6萬7000多元，「那也不至於晚景淒涼」，若10年內公教有調薪，甚至會更高，跟很多勞工比起來，應該算是相對好的退休金。