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塔利班拒絕延長停火 阿富汗情勢難料

中央社2018/06/17 22:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社喀布爾17日綜合外電報導）阿富汗民兵組織塔利班今天表示，對安全部隊為期3天停火不會延長，結束後就將恢復戰鬥，使近日和平將可持續的希望破滅，更不免令人擔心子夜停火結束時，情勢將如何演變。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）昨天宣布，政府將延長對好戰分子停戰，並要求塔利班（Taliban）禮尚往來，結果塔利班發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）作出上述回應。

穆賈希德透過通訊應用程式WhatsApp發訊息告訴法新社：「停火今晚結束，我們的軍事行動將重新開始，如果阿拉應允。我方無意延長停火。」

這是2001年美國入侵以來阿富汗首次全國範圍的正式停火，就在包括塔利班、安全部隊和平民在內的阿富汗人慶祝齋戒月結束的開齋節之際，全國歡欣鼓舞。

路透社報導，塔利班好戰分子今天進入全國各地城巿，以吃大餐和自拍來慶祝開齋節停火。

總統甘尼昨天宣布政府延長停火的作法獲國內外讚揚和支持，但這番示好卻可能讓塔利班得以肆無忌憚湧入城巿取得先機。

阿富汗國家安全局（National Directorate ofSecurity）前局長沙雷（Amrullah Saleh）認為，甘尼允許塔利班戰士進入政府掌控區域，此舉犯下「嚴重錯誤」。

沙雷告訴路透社：「我們手上沒有得以減輕塔利班違反停火的機制。」

反對這項作法的國會議員說，甘尼沒有諮詢政治人物，若塔利班拒絕這種即興式的請求，他將求助無門。

駐喀布爾的西方外交官雖認為甘尼的決定是「勇敢舉措」，但也質疑塔利班拒絕延長停火後，情勢接下來將如何演變。

他說：「恐有災難性後果。」

官員指出，位在第2大城查拉拉巴（Jalalabad）的南加哈省（Nangarhar）省長辦公室外今天發生爆炸，造成至少15人喪生，截至目前沒有團體宣稱犯案。

同省昨天才驚傳汽車炸彈在塔利班和阿國武裝部隊聚集所在遭引爆，造成36人喪命。不在政府停火對象之內的伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070617

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