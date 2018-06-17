中華職棒／拋彩帶！廖健富關鍵三壘打　猿勇奪上半季冠軍

Lamigo桃猿隊今（17)日在主場桃園球場出戰中信兄弟，猿隊靠著克恩三世完封9局無失分，只被敲出1支安打，加上廖健富在8局下敲出中外野三壘安打，一口氣打回2分，終場猿隊就以3:1贏球，拿下中職上半季冠軍，也是隊史第11冠，連續3季封王。

由於這場比賽猿隊贏球就會封王，因此即便下雨，比賽延了3小時後左右才開打，球迷也願意等下去。

中信兄弟此役推出艾迪頓先發，他前一場才演出無安打比賽，這場他前5局無失分，被打3支安打，狂飆7次三振，表現依舊可圈可點。

不過克恩三世表現更亮眼，他5局未被敲安，飆出6次三振，也以優質表現回應。