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中華職棒／拋彩帶！廖健富關鍵三壘打　猿勇奪上半季冠軍

記者吳政紘／綜合報導2018/06/17 23:05
▲猿隊封王。（圖／吳政紘攝）
▲猿隊封王。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊今（17)日在主場桃園球場出戰中信兄弟，猿隊靠著克恩三世完封9局無失分，只被敲出1支安打，加上廖健富在8局下敲出中外野三壘安打，一口氣打回2分，終場猿隊就以3:1贏球，拿下中職上半季冠軍，也是隊史第11冠，連續3季封王。

由於這場比賽猿隊贏球就會封王，因此即便下雨，比賽延了3小時後左右才開打，球迷也願意等下去。

中信兄弟此役推出艾迪頓先發，他前一場才演出無安打比賽，這場他前5局無失分，被打3支安打，狂飆7次三振，表現依舊可圈可點。

不過克恩三世表現更亮眼，他5局未被敲安，飆出6次三振，也以優質表現回應。

6局克恩三世才被潘志芳敲出第一支安打，不過他依舊封鎖兄弟攻勢，主投8局失1分，被打2安打，1次保送，6次三振拿下勝投，且手指投到破皮，9局被林書逸敲出三壘安打退場，換上陳禹勳後，陳子豪也敲出安打，讓他失分。

8局下猿隊終於有安打，王柏融右外野安打、林立也跟著敲安，廖健富敲出中外野三壘安打，一口氣打破僵局，陳俊秀也補上右外野幸運安打，單局猿隊拿下3分奠定勝基。

猿隊若封王，將是史上第4次連續3度拿到季冠軍的球隊（過去記錄為1992年-93上半季、統一1995年-96上、兄弟2001年下-2002年）。

此外，猿隊也可望拿下第11座季冠軍，為史上中職球隊排名第三，依序為兄弟（14次）、統一（13）次季冠軍。

關鍵字中華職棒中信兄弟lamigo上半季
塞爾維亞關鍵罰進 哥斯大黎加飲恨

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