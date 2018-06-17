法國首座失智村動工 盼助患者維持社交生活

在歐洲，荷蘭的衛斯普（Weesp）已有一座類似機構，在法國是首度辦理，估計要投資2800萬歐元（約新台幣9億8000萬元）。

（中央社記者曾依璇巴黎17日專電）法國第一座專為失智患者打造的特殊照護機構動工興建，這座機構如同一個村子，內有超級市場、理髮店、健身房等，由照護人員「經營」，用意是鼓勵患者維持正常社交生活。

費加洛報（Le Figaro）報導，很多有阿茲海默症患者的家庭都暗暗期待能出現一個照護機構，不會整天開著電視給患者看，不會要患者在固定時間上廁所，看護人員也不是清一色白衣，他們希望住在機構裡的患者能自由行動，也能從事各種活動。

根據報導，這個村子裡會有超市、理髮店、視聽圖書館和運動中心，甚至還有一個小型農場，整座村可容納120人，依興趣和品味分組住在一起，目的是打造他們熟悉的社會架構，維持社交生活。

報導說，這座機構的用意是在安全的條件下，鼓勵患者在可及範圍內自主行動，而不是讓他們全然依賴；在村子裡，「經營」商店的都是照護人員，就像一個大型社會遊戲，另外還會招募人力幫忙策劃活動。

報導引述波爾多大學附屬醫院（CHU Bordeaux）神經學者達提格（Jean-Francois Dartigues）的說法表示：「對阿茲海默症患者來說，維持社交生活是最基本的，大腦是一種人際關係的器官。」

報導說，每名患者的每日費用估計為66歐元，一切聽起來都很美好，所有人都希望成真。

達克斯市位在波爾多以南約250公里，土魯斯以西約300公里。

朗德省的法國阿茲海默症協會主席狄瑞斯（Francoise Diris）說，期待這座機構能讓患者不那麼受限，也不那麼焦慮，希望患者和照護人員都更快樂，家屬的負擔也能減輕，不會太有罪惡感，這只是第一座機構，一切都要從零創造，但至少要嘗試，也必須成功。（編輯：郭中翰）1070617