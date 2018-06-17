特斯拉電動車無端起火 美女星發表影片投訴

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國女星瑪麗麥考馬克16日在推特表示，她的丈夫英國導演麥可莫里斯駕駛的特斯拉電動車在洛杉磯街頭起火燃燒，她並發布怵目驚心的現場實況短片。特斯拉已對此事件展開調查。

曾參與美國影集「白宮風雲」（West Wing）演出的瑪麗麥考馬克（Mary McCormack）在推特發布短片，附上文字寫道：「@特斯拉（Tesla）這是我的丈夫和他的車今天發生的事。在聖塔蒙尼加（Santa Monica）大道上突然這樣，沒發生車禍。」她的丈夫是英國電視導演麥可莫里斯（Michael Morris）。