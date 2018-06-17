廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）Lamigo桃猿隊超級新人廖健富，本季至今打擊率維持在4成以上，打擊教練曾豪駒直呼：「表現出乎預期」，適時補起王柏融打擊狀況相對不穩定的時期，成為桃猿上半季封王的關鍵。

廖健富在業餘時期就是備受看好的強打者，球季還沒開打前，原本教練團內也有聲音，對廖健富面對更高職棒層級的適應狀況有些疑慮，但廖健富用好表現證明自己。

廖健富本季僅在5月24日賽後打擊率跌至3成99，其餘時間打擊率都維持在4成之上。今天賽前出賽56場，敲出87支安打，包括8發全壘打，打擊率4成22，長打率6成21，暫居中職打擊王、安打王和打點王。