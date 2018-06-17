桃猿拿隊史第11座季冠軍 洪總分享忐忑心境

中職目前為止半季最多季冠軍為中信兄弟（含前身兄弟象）的14座季冠軍，其次為統一獅隊13座季冠軍，桃猿隊近年戰績直追，從2011年到現在，包含今晚的季冠軍，近8年拿下7座季冠軍，連3季（2017年上、下半季，2018上半季）拿下季冠軍為史上第4次。

桃猿隊今天與兄弟隊比賽原訂下午5時開打，但因為雨勢影響，一路延至晚間8時才開打，但桃猿隊球員沒讓久等的球迷失望，今天比賽前半段雖一直沒能拿下分數，8局靠著王柏融、林立接連安打、廖健富關鍵三壘打、陳俊秀安打，終場以3比1拿下勝利。

總教練洪一中總結今年上半季球隊狀況，一開始感覺蠻順利的，但到了球季中半段開始有點崎嶇，尤其是連敗的時候。洪一中也透露：「那時候心情很忐忑，尤其統一獅隊戰績越來越好的時候，會有點鴕鳥心態，想說給別人拿季冠軍也沒有關係，但內心其實還是很想要拿。」

桃猿隊上半季順利封王，洪一中表示，整體攻擊戰力提升是關鍵，他也另外點名今晚的先發投手克恩三世，「這是我從年初到現在看過他控球最好的一場，他只要控球好，是很有壓制力的投手」。克恩三世也拿下封王戰最有價值球員（MVP）。

洪一中點名年輕捕手廖健富是上半季封王關鍵人物之一，「包括今晚的比賽，很多關鍵一擊都是他」，另外也提到牛棚投手表現，「大家都有功勞，剛開始可能沒有這麼穩定，但近幾場比賽都能有水準表現」。（編輯：林治平）1070617