美國升息偏鷹　短期波動無大礙　台股迎旺季仍正面

台股上周五（15日）早盤面臨短線賣壓，指數一度跌破11000點關卡，不過中場過後，受惠於權值股表態，帶動指數穩守11000點及月線，終場以上漲73.46點，收在11087.47點，成交量縮至1615億元。投信業者表示，台股近期資金波動可視為正常現象，外資匯出資金可能是短線上美國升息偏鷹派的趨勢，但台股開始進入旺季以及配息高峰，因此對於市場仍是正面看待。

國泰投信指出，美國通膨處於溫和改善，未上揚過快，基本面對於企業獲利仍帶來正向支撐，2018年美股全年企業獲利年增率預估為22.1%，獲利預計最佳的產業為能源與金融股，而在後景氣循環階段以及漸進式升息環境也有利於能源類股與金融類股的表現。

而安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管受到包括貿易談判反覆前進、歐美央行下半年利率政策方向等雜音干擾，但認為美國升息腳步為市場所預期，升息四碼雖非原先最多數的預期，但也非完全意料之外。

面對國際政經情勢，廖哲宏表示，川金順利會面讓市場原先擔心的不確定因素降低。整體而言，川普貿易政策是為爭取美國更多利益，引起全面性國際貿易戰爭機率偏低，短期間，市場處於相對高點之際出現合理波動應屬正常，不需過度擔心。

對於近日外資出現較大賣超，廖哲宏表示，目前並未有持續的證據顯示外資將持續賣超台股，短期資金波動都仍可視為正常現象，若有潛在外資可能匯出資金的可能，可能是短線上為因應美國升息偏鷹派的趨勢，但台股開始進入旺季以及配息的高峰期，因此對於市場預期仍是正向。

廖哲宏表示，目前適逢旺季故仍是偏正面，但是須留意的是第4季以後iPhone銷售持續力道，以及目前企業預估獲利數字是否可能因為基金因素而出現調整所致。短線上，則是需要留意半導體龍頭廠對於第3季產業展望是否會影響市場短期負面想像等雜音。