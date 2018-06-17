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即時跑馬燈遭爆心臟病發　柯以柔丈夫公開喊話連霸路崎嶇　衛冕德國0:1墨西哥凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

遭爆心臟病發　柯以柔丈夫公開喊話

娛樂中心／綜合報導2018/06/18 01:07
▲柯以柔（左）2017年與老公郭宗坤鬧婚變。（圖／翻攝自臉書，2017.11.01）
▲柯以柔（左）2017年與老公郭宗坤鬧婚變。（圖／翻攝自臉書，2017.11.01）

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤結婚6年，2017年11月郭宗坤被爆與自家女員工糾纏不清，兩人「以合法掩飾非法」，大談地下戀情，儘管郭否認，但柯以柔仍堅持離婚，目前正在走離婚程序。但近日郭宗坤卻被媒體爆料兩周前心臟病發，病況一度危及生命，他15日在臉書疑似對老婆喊話，「我一直想做家的太陽，照顧著妳和孩子們。」

郭宗坤在臉書寫下，「我一直想做家的太陽，照顧著妳和孩子們，每天早上我會用陽光叫醒你和孩子們，為你們準備早餐，讓我們家從一早就陽光普照，讓我們家四季都有陽光。」接著他描述自己的病況，「我從來不知道太陽會生病，而且病得這麼重！我一直不相信這個事實！生病以來，我最難過的是沒有辦法再做妳們的太陽，看到你們在陽光下燦爛的笑容。」他強調，「但是太陽雖然生病了，我希望妳們每天仍然能夠有太陽的心情。」


▲郭宗坤15日發文，疑似對柯以柔隔空喊話。（圖／翻攝自郭宗坤臉書 , 2018.6.17）

郭宗坤在文中感嘆，「世事難料，有很多事是我不能掌握的，我能做的就是面對自己的心，讓陽光灑進心田。」並喊話說，「太陽生病了，但是我一定會好起來的，如果我好不起來，妳也放心，我會永遠做你們心裏的太陽，而妳也得好好做孩子們的太陽哦！」記者詢問柯以柔經紀人，柯對郭宗坤心臟病發一事心情，至截稿為止沒有得到回應。

關鍵字柯以柔郭宗坤婚變心臟病離婚
男星魅力難擋　小S公開示愛又一人

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