遭爆心臟病發　柯以柔丈夫公開喊話

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤結婚6年，2017年11月郭宗坤被爆與自家女員工糾纏不清，兩人「以合法掩飾非法」，大談地下戀情，儘管郭否認，但柯以柔仍堅持離婚，目前正在走離婚程序。但近日郭宗坤卻被媒體爆料兩周前心臟病發，病況一度危及生命，他15日在臉書疑似對老婆喊話，「我一直想做家的太陽，照顧著妳和孩子們。」

郭宗坤在臉書寫下，「我一直想做家的太陽，照顧著妳和孩子們，每天早上我會用陽光叫醒你和孩子們，為你們準備早餐，讓我們家從一早就陽光普照，讓我們家四季都有陽光。」接著他描述自己的病況，「我從來不知道太陽會生病，而且病得這麼重！我一直不相信這個事實！生病以來，我最難過的是沒有辦法再做妳們的太陽，看到你們在陽光下燦爛的笑容。」他強調，「但是太陽雖然生病了，我希望妳們每天仍然能夠有太陽的心情。」