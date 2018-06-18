名家論壇》陳敏鳳／藍初選之亂　恐波及2020黨內團結

當然，任何政黨除了民調之外，還有很多方式來處理初選提名，例如協調或者假投票，只是這次新竹縣長初選制度，一開始就由黨中央宣示將與其他縣長一樣由全民調來決定，以至到最後，諸多科技大老及地方勢力的動作後，黨中央突然改變方式來決定初選提名人。

國民黨新竹縣縣長提名，儘管在黨內外都有質疑聲下，國民黨中央還是堅持要徵召楊文科，並且放言表示如果再有批評或質疑者，可能提告或者黨紀處理。這個提名的問題已讓黨中央威信受損，黨團總召的選舉已經由非黨中央屬意人選出線，未來黨中央處理明年立委和總統大選，將陸續受到這個效應影響，埋下內亂的導火線。

如果要這樣做，其實也不是不可以，但有二個問題需要解決，一是合理的解釋，黨中央對於這樣的改變，沒有辦法提出任何合理及可以說服的說法，以至於才有很多交換條件的傳言，但黨中央依然只是以恐赫方式，如果再做揣測，將以提告來解決。

走上法律訴訟，自然可以消滅外在的聲音，但是還是止不了外界內心的合理懷疑，這種手法未來太過粗糙，外界仍然對提名內幕重重，掛著許多問號，內心勢必相信必然有見不得人的交易，才會有如此怪異作法。

第二部分，就是對當事人的處理態度，如果黨中央想要喬事情，自然應該對立委林為洲予以柔性勸導，以理說服之，可是黨中央卻只說林為洲在地人緣不好，不能團結為由，也出言表示林為洲過去的紀錄等等，這些都是傷害了國民黨自己人，而且如果人緣不好就不予提名可以當理由，那政壇很多人都不能提名，更何況人緣不好的定義也需要明確。

拿民進黨宜蘭縣提名為例，當地派系競爭激烈，尤其代理縣長陳金德也想參選，其背後更是民進黨大派系新潮流系，可是黨中央還是依既定的制度提名現任立委陳歐珀，其間還發生提名程序暫緩的衝突，可是民進黨最終還是照著制度走，新系及總統府秘書長陳菊的勸說下，宜蘭的提名雖然千迴百轉，終究還是照著制度走完提名程序。

照著制度走完程序，也許說得很容易，但其間的溝通與堅持，是非常耗損時間和人力的，如果政黨領導人有私心，很容易就會出現偏差的結果，那為何民進黨可以，國民黨卻不行呢?

新竹縣長提名，前任二位黨主席洪秀柱、馬英九都曾表示意見，而明年最可能挑戰總統大位的新北市長朱立倫，則一直抱持沈默，避免和吳敦義主導的黨中央有所衝突，但這場朱吳之爭已經避免不了了，而且在制度這一戰，吳敦義已經先敗一回合。

這次新竹縣初選的後果，在黨團幹部的改選上，已經浮出負面效應，很多黨籍立委看到黨中央不按制度走，心生危機感，因此儘管立委費鴻泰在黨團內部也表態強調會堅持制度，不會屈服黨中央的意志，但仍然以些微票數落選。黨中央處理新竹縣的不當，讓黨中央威信受損，未來處理明年立委和總統初選，勢必要遭招更大的挑戰，也埋下2020黨內之亂，在沒有制度的保障下，朱吳兩人的競爭將可能淪為一場惡鬥，而非君子之爭。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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