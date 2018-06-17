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中央社

持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷

中央社2018/06/18 00:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬賽17日綜合外電報導）法國檢方指出，一名婦女今天在南部城鎮的超級巿場內高喊「真主至大」後，持美工刀攻擊兩個人，造成他們受傷。

檢察官馬沙爾（Bernard Marchal）告訴法新社，地中海濱土倫港（Toulon）郊外的拉賽因（La SeyneSur Mer）接近中午發生這起攻擊，一名男子胸部遇刺，所幸無生命危險。

一名女性收銀員也受傷，傷勢並不如男子嚴重。兩名傷者都已送醫。

馬沙爾說：「這看起來像是心理有問題的人所犯獨立案件，但不排除她變得激進化的可能性。」

自2015年初以來連串聖戰攻擊事件後，法國就一直保持高度警戒。相關事件通常由變得激進化的人士所為，不然就聲稱是以伊斯蘭國（IS）的名義犯案。

沒有前科的24歲凶嫌被超巿內其他人壓制，已遭到拘押。

警方稍後搜索她的住處，以確認她跟伊斯蘭國集團有無關連。

馬沙爾說：「我們還不知道本案是否為恐怖主義行動，不過不管怎樣，這很可怕。」

自2015年1月巴黎嘲諷雜誌「查理週刊」（CharlieHebdo）驚爆屠殺案以來，已有逾240人命喪聖戰攻擊。

一名持刀男子5月13日晚間在巴黎鬧區高喊「真主至大」後行凶，造成一死4傷。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070617

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