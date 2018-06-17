洛薩諾小兵立大功 墨西哥爆冷勝德國

（中央社記者龍柏安台北18日綜合報導）墨西哥在今年世界盃首戰爆出最大冷門，靠著前鋒洛薩諾第35分鐘門前勁射破網，率隊1比0扳倒衛冕軍德國，同時也是隊史首度在世界盃的大舞台上擊敗德國。

世界排名高居第1的德國，本屆世界盃與墨西哥、瑞典與南韓分在F組，過去他們和「草帽軍團」墨西哥在世界盃交手3次，德國2勝1和、未嘗敗績，沒想到墨西哥年僅22歲的前鋒洛薩諾（Hirving Lozano），成功終止這項尷尬紀錄，還逼得德國吞下近8屆世界盃開幕戰首敗。

德國與墨西哥最近一次交手，是去年洲際國家盃4強，當時德國僅用二軍就以4比1痛宰對手，且在開賽後短短8分鐘就取得2比0領先，沒想到今天戰況截然不同。