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中央社

洛薩諾小兵立大功 墨西哥爆冷勝德國

中央社2018/06/18 01:14
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北18日綜合報導）墨西哥在今年世界盃首戰爆出最大冷門，靠著前鋒洛薩諾第35分鐘門前勁射破網，率隊1比0扳倒衛冕軍德國，同時也是隊史首度在世界盃的大舞台上擊敗德國。

世界排名高居第1的德國，本屆世界盃與墨西哥、瑞典與南韓分在F組，過去他們和「草帽軍團」墨西哥在世界盃交手3次，德國2勝1和、未嘗敗績，沒想到墨西哥年僅22歲的前鋒洛薩諾（Hirving Lozano），成功終止這項尷尬紀錄，還逼得德國吞下近8屆世界盃開幕戰首敗。

德國與墨西哥最近一次交手，是去年洲際國家盃4強，當時德國僅用二軍就以4比1痛宰對手，且在開賽後短短8分鐘就取得2比0領先，沒想到今天戰況截然不同。

墨西哥開局攻勢來得又快又猛烈，多次利用防守反擊創造多打少的進攻機會，逼得德國後防線頻頻疲於奔命、險象環生。

上半場第35分鐘，墨西哥22歲前鋒洛薩諾接獲隊友耶南德茲（Javier Hernandez）妙傳，他在門前晃過德國防守球員後直接起腳破網，替「草帽軍團」先馳得點，讓現場觀戰的德國球迷簡直無法置信。

一路落後的衛冕軍，上半場多次攻門都無功而返，下半場也苦無理想進攻機會，反觀墨西哥在第56分鐘，利用快速推進創造出2打1有利局面，可惜門前橫傳不夠精準，錯失擴大領先契機。

未曾放棄的德國隊，第64分鐘後衛基米奇（JoshuaKimmich）門前使出高難度的倒掛金鉤射門，可惜球越過橫樑、未能追平比分；第88分鐘，德國再度發動攻勢，無奈球運就是差了點，布朗德（Julian Brandt）的射門命中橫樑，宣告反撲無望。（編輯：徐崇哲）1070618

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