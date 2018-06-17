NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈瑞士關鍵一頂　對巴西驚險踢和飛彈驗證失敗　傳中科院怒換主持人凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

敗給墨西哥 德總教頭：我們踢得糟透了

中央社2018/06/18 03:09
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）德國隊今天在世界盃小組賽以0比1爆冷敗給墨西哥隊，德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）賽後毫不掩飾地表示：「我們踢得糟透了。」

勒夫指出：「上半場我們踢得很糟，日平的打法施展不開，我們的進攻和傳球都無法產生預期的效果。下半場我們搶攻，但墨西哥隊後撤固守後防。」

他並說：「我們有好幾次射門機會，但似乎球運不佳，就是攻不進。賽末，我們有時不夠冷靜。」

德國隊後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，德國隊近來幾場比賽防守的問題明顯可見，敗給墨西哥隊並不意外。

胡梅爾斯說：「墨西哥隊勝出是他們應得的，並非僥倖獲勝。我們在後防的掩護上經常做得不夠好，許多次只有博阿騰（Jerome Boateng）和我本人。」

他指出：「我們在數天前（熱身賽）就被警告了。我們今天的表現，和我們與沙烏地阿拉伯的熱身賽（德國2比1獲勝）沒有兩樣，只是今天對手比較強。」

德國隊中場克羅斯（Toni Kroos） 坦承，目前情勢險峻。他說：「我們現在面臨強大壓力，我們必須贏得接下來的兩場小組賽拿下積分6分。」

他表示：「我們踢得不好。整體而言，我們有機會，但是就是無法攻門成功。我們在前線經常太容易就失去球權。墨西哥隊在前線經常有2至3人，我們無法有效攔阻他們。」（譯者：嚴思祺）1070618

洛薩諾小兵立大功 墨西哥爆...巴西世足初亮相 1比1踢和瑞士

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan