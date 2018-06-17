敗給墨西哥 德總教頭：我們踢得糟透了

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）德國隊今天在世界盃小組賽以0比1爆冷敗給墨西哥隊，德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）賽後毫不掩飾地表示：「我們踢得糟透了。」

勒夫指出：「上半場我們踢得很糟，日平的打法施展不開，我們的進攻和傳球都無法產生預期的效果。下半場我們搶攻，但墨西哥隊後撤固守後防。」

他並說：「我們有好幾次射門機會，但似乎球運不佳，就是攻不進。賽末，我們有時不夠冷靜。」

德國隊後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，德國隊近來幾場比賽防守的問題明顯可見，敗給墨西哥隊並不意外。