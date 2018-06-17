巴西遭瑞士追平 世足首戰1比1言和

（中央社頓河畔羅斯托夫17日綜合外電報導）備受矚目的「森巴軍團」巴西今天在世界盃足球賽初登場，儘管攻勢頻頻且先馳得點，無奈下半場開賽之初後防放鬆，遭瑞士扳回一球，終場兩隊以1比1踢成平手。

兩隊之前曾在1950年巴西世界盃交手過一次，當時也是以平局作收，比數為2比2。

包括本屆在內，瑞士已連5屆世足賽首戰不敗。瑞士曾於2010年第一場比賽爆冷踢倒「無敵艦隊」西班牙，2014年則是擒服厄瓜多。

雙方上半場控球時間各半，不過巴西攻勢較為凌厲，開賽第20分鐘，巴西從左路發動進攻，中場柯迪諾（Philippe Coutinho）禁區外18碼處右腳勁射，球直往瑞士球門右上角奔去破網，森巴軍團取得1比0領先。