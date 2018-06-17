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中央社

巴西踢平瑞士 4大強隊世足首役未嘗勝利滋味

中央社2018/06/18 05:35
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社頓河畔羅斯托夫17日綜合外電報導）巴西今天在2018年世界盃足球賽遭瑞士逼平，和德國、西班牙與阿根廷等被看好奪冠的強隊一樣，無法在首戰就拿下勝利。

「森巴軍團」巴西上半場第20分鐘藉由中場柯迪諾（Philippe Coutinho）禁區外18碼處右腳勁射破網，取得1比0領先；但巴西下半場開賽之初防守鬆散，卡塞米羅（Casemiro）和米蘭達（Miranda）在換防時出現漏洞，瑞士中場朱貝（Steven Zuber）接獲隊友沙奇里（Xherdan Shaqiri）右邊底線開出的角球，直接將球頂入巴西大門內，以1比1扳平比數。

巴西接下來全力搶攻盼超前，幾度射門機會均錯失，令全隊與球迷懊惱，最終只能以1比1平手收場，拿下1分的積分，與德國、西班牙及阿根廷這些冠軍熱門隊伍一樣，不能在初登場即獲勝，證明自己的身價。

巴西救世主內馬爾（Neymar）一頭金色的「義大利麵」髮型非常吸睛，不過瑞士對他重兵看守，他精湛的盤帶技術只能偶爾出現，難以展現當年法甲巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）以2.22億歐元天價轉會費挖角他的價值。

這場是內馬爾2月右腳蹠骨骨裂，導致他的法甲賽季結束之後，第2次以先發姿態上場比賽。他的狀況一如巴西教頭泰特（Tite）所言，「未達百分之百」。

今天巴西表現最好的是全隊身價第2高的柯迪諾，他除了為森巴軍團先馳得點，也屢屢妙傳給威廉（Willian）及赫素斯（Gabriel Jesus）。

巴西下半場遭追平後，頻頻發動反攻，柯迪諾和米蘭達各有一次射門，但準頭均不夠，內馬爾與替補上陣的費爾米諾（Roberto Firmino）的攻門，則都被瑞士門將索默（Yann Sommer）擋在門外。（譯者：徐崇哲）1070618

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