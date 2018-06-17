本週操盤筆記 (0618-0622)：

雖然上月底英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 曾經表示，經濟數據僅為短線下修，但多數市場經濟學家認為，英國 CPI 創下逾一年新低，將令英國央行的升息之路維持超低速率前進。

本週英國央行將召開利率會議，而近期英國 CPI 出現顯著下滑，最新 5 月份數據為 2.4%，是 2017 年 4 月以來最低水平，故市場預估本週英國央行將維持基準利率在 0.50% 不變。

二. 歐洲央行 (ECB) 年會召開：

素有歐版「傑克森霍爾」之稱的歐洲央行年會即將於本週召開，Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell)、日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda)、澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 都將出席與會並發表談話。

歐洲央行已在上週的 6 月份利率會議，確定今年底將停止 QE，但是歐洲央行卻意外地表示，該行將維持超低利率至 2019 年夏季，意味著歐元區的經濟前景和通膨力道，恐怕又再度出現滯礙。

今年歐元區的經濟成長預估，已從 2.4% 下修到 2.1%，歐洲央行總裁德拉吉也對歐元區經濟前景表示：「全球地緣政治的不確定性，確實在增加當中，歐元區內的不確定性也在隨之增加。」

三. 數位 Fed 分行總裁發表談話：

在上週 Fed 宣布升息一碼、並且利率意向點陣圖 (Dot Plot) 亦顯示年內升息預期來到 4 碼之後，本週 Fed「三把椅」紐約分行總裁杜德利 (William Dudley) 將就美國經濟前景發表談話；而 FOMC 2018 票委、Fed 亞特蘭大分行總裁波斯堤 (Raphael Bostic)，也將就貨幣政策前景為主題發表演講。

上週杜得利在接受《華爾街日報》專訪時曾表示，不清楚縮表對市場的具體影響為何，但現在看來影響是相當溫和，甚至超出自己的預期。

而談到 Fed 縮表是否對新興市場國家構成衝擊，杜德利則回應，部分國家的財政赤字較高，依賴於外資流入，即使沒有遇上 Fed 縮表，這些國家也會出現問題，因此如果將新興市場的問題都歸咎給 Fed 縮表，那麼是有失公允的。

四. 歐元區製造業 PMI 數據：

5 月歐元區製造業 PMI 數據進一步下滑至 55.5，大幅低於預期 56.1，並創下近 18 個月新低；其中歐元區經濟領頭羊的德國，5 月製造業 PMI 數據也是刷下近 15 個月新低、甚至 5 月綜合 PMI 53.1 是創下 20 個月新低。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 此前表示，五月 PMI 數據顯示，德國民間部門經濟恐怕是在持續放緩，雖然假期的季節性因素是一個原因，不過與 2017 年底相比，新訂單增長的力道已明顯減弱，甚至商業信心指數也同步走低， 這些都顯示了歐元區經濟下滑的狀況，是相當明顯。

展望 6 月製造業 PMI 數據，估計整體歐元區、德國、法國等重要經濟體製造業 PMI，都將進一步走跌。