美高球公開賽科普卡連兩屆奪冠 29年來第一人

（中央社紐約州南安普敦17日綜合外電報導）美國選手科普卡今天成為近30年來首位衛冕美國高爾夫公開賽的球員，在辛尼考克高爾夫山莊（Shinnecock Hills）最後一輪揮出68桿，總桿以1桿擊敗英格蘭的佛利特伍。

科普卡（Brooks Koepka）第4輪繳68桿，總桿以高於標準1桿的281桿奪冠，成為史傳吉（Curtis Strange）1988-1989年以來，首位連兩年封王的選手。

佛利特伍（Tommy Fleetwood）這一輪有追平大會紀錄的低於標準桿7桿的63桿優異表現，無奈仍超越不了科普卡，以282總桿居次。