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中央社

川金會 紐時：北韓找川普女婿牽線

中央社2018/06/18 08:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）紐約時報報導，北韓曾透過一名新加坡美籍商人傳話，盼美國總統川普女婿庫許納牽線，促成北韓領導人金正恩與川普會面，凸顯川普政府政商界線模糊，庫許納地位舉足輕重。

知情人士表示，去年夏季川普與金正恩頻繁互嗆之際，出身礦業世家並擁有北韓人脈的舒爾茲（GabrielSchulze）找上庫許納（Jared Kushner），傳達平壤官員想為促成「川金會」建立秘密聯絡管道。

「川金會」今年6月12日在新加坡舉行前，籌備過程曲折，除了南韓總統文在寅積極奔走，美國與南韓情報人員也秘密與北韓方面開會。紐時披露前，庫許納在「川金會」醞釀過程中扮演的角色未曾曝光。

報導指出，北韓方面認為，身為川普高級顧問的庫許納深得川普信任，不受內閣成員頻繁異動影響，似乎是牽線的理想人選。除了北韓，中國先前也從37歲的庫許納下手，繞過國務院系統，嘗試打通和川普政府的關係。

扮演傳話角色的舒爾茲，多年前就認識當時在亞洲談生意的川普家族成員，他把握川普政府政商界線時常模糊的機會，透過庫許納主動接觸白宮。

知情人士指出，庫許納最後沒有直接扮演牽線角色，而是將舒爾茲傳達的訊息轉知當時擔任中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧（Mike Pompeo），要求由CIA主導溝通。

照理講，相關溝通應由國務院負責，庫許納為何認為應由CIA主導，外界不得而知，但他曾傳出和時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）關係不睦，與蓬佩奧相處融洽。庫許納當時沒有接觸最高機密的永久權限，是否促使他決定不直接牽線，也尚待釐清。

這並非庫許納首次被他國視為牽線人選。

去年初，中國駐美大使崔天凱以庫許納作為私人管道，嘗試緩和總統蔡英文2016年12月與川普通電話後緊張的中美關係。庫許納與崔天凱促成中國國家主席習近平去年4月訪美，與川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）為期兩天的會議。

對舒爾茲來說，美國與北韓關係破冰可能有利可圖，他的旗下事業SGI Frontier Capital採取高風險策略，投資衣索比亞、蒙古等邊境市場。歐巴馬政府2016年對北韓實施經濟制裁前，舒爾茲曾在北韓做過一些小生意，累積人脈。

舒爾茲在聲明中表示：「我不討論我的業務或個人關係性質。」

報導表示，「川金會」幕後穿梭由曾與北韓交易的美國商人揭開序幕，並不令人意外，畢竟川普與金正恩的破冰峰會就充滿商業提案的味道。

川普12日在新加坡向金正恩播放一段美國政府製作的4分鐘影片，內容描述只要北韓放棄核武，將有繁榮與現代化的前景。川普在會後記者會上說，希望北韓以「地產角度」思考，想像沙灘蓋滿豪華飯店與高級公寓的景象。（編輯：紀錦玲）1070618

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