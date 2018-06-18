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中央社

時速160公里躲查緝 移民車美墨邊界翻覆5死

中央社2018/06/18 09:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德州聖安東尼奧17日綜合外電報導）美國媒體引述官員報導，今天在德州境內、墨西哥以北145公里處的美墨邊界上，一輛車遭美國邊界巡防隊人員追捕後失控翻覆，5名移民身亡、另有數人受傷。

迪密特郡（Dimmit County）警長包伊德（MarionBoyd）告訴聖安東尼奧KFDM新聞4台，一輛載著14人的雪佛蘭Suburban以高達160公里時速行進時發生車禍，一些乘客被拋出車外受傷。

包伊德告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這輛車駛離道路、行上石子路，接著試圖導正，致車輛翻了好幾圈。」

他告訴CNN：「我們見過這情形很多很多次了，不只在這座郡，在其他靠邊境的郡也見過。」「這是我國邊境為何需要維安的最佳範例。」

部分受害者經直升機載往聖安東尼奧急救。

KFDM報導，邊界巡防隊（Border Patrol）試圖攔下這輛車，迪密特郡警方隨後也加入追車行列。

電視畫面顯示，出事車輛扭曲變形，至少兩個輪胎脫落，碎片遍布大泉市（Big Wells）邊界這處路面。

聖安東尼奧KSAT 12電視台報導，4人當場死亡，第5人之後宣告不治。KSAT引述不具名官員說，車輛駕駛遭國土安全部（Homeland Security）官員逮捕。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070618

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