時速160公里躲查緝 移民車美墨邊界翻覆5死

（中央社德州聖安東尼奧17日綜合外電報導）美國媒體引述官員報導，今天在德州境內、墨西哥以北145公里處的美墨邊界上，一輛車遭美國邊界巡防隊人員追捕後失控翻覆，5名移民身亡、另有數人受傷。

迪密特郡（Dimmit County）警長包伊德（MarionBoyd）告訴聖安東尼奧KFDM新聞4台，一輛載著14人的雪佛蘭Suburban以高達160公里時速行進時發生車禍，一些乘客被拋出車外受傷。

包伊德告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這輛車駛離道路、行上石子路，接著試圖導正，致車輛翻了好幾圈。」